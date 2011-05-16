Головне на 16 травня

Фінанси

Кабмін схвалив законопроект про реформування «спрощенки»

Кабінет Міністрів схвалив законопроект щодо внесення змін до Податкового кодексу в частині функціонування спрощеної системи оподаткування.

Про це УНІАН повідомили в департаменті інформації і комунікацій з громадськістю Кабміну.

Зміни до Податкового кодексу передбачають, зокрема, скасування штрафних санкцій за несплату соціальних внесків у 2010 році, а також звільнення від такої сплати підприємців з числа пенсіонерів та інвалідів. Крім того, підприємці матимуть право на відпустку – за один місяць щороку вони згідно з новим законодавством не платитимуть «єдиний» податок. Також законопроектом передбачено впровадження диференційованого підходу до класифікації малого бізнесу відповідно до річного обороту тощо.

«Треба йти на ці зміни, адже мета економічної політики уряду - дати більше свободи підприємцям і утвердити довіру людей до реформ», - зазначив прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ.

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З 1 липня збільшується оклад працівника освіти першого розряду

З 1 липня 2011 року, тобто на три місяці раніше від попередньо запланованих термінів, до 635 грн. збільшується посадовий оклад працівника сфери освіти першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки.

Про це повідомляє Міністерство освіти і науки, молоді та спорту з посиланням на Центральному комітеті Профспілки працівників молоді та спорту.

Внаслідок такого підвищення середній розмір посадових окладів педагогічних працівників становитиме 1251 грн., а науково-педагогічних працівників - 2172 грн., що відповідає ставці заробітної плати вчителя першої кваліфікаційної категорії та посадовому окладу доцента відповідно, зазначається в повідомленні.

Відповідні тарифні ставки затверджені постановою уряду України від 11 травня поточного року «Про підвищення рівня оплати праці працівників бюджетної сфери».

У зв’язку з вищезазначеним, профспілка вважає недоцільним проводити акції протесту, заплановані на 17 травня в регіонах та 18 травня у Києві.

Між іншим повідомляється, що заплановане також наступне підвищення розмірів першого тарифного розряду ЄТС з 1 вересня, 1 жовтня та 1 грудня 2011 року до відповідно 641 грн., 660 грн. та 704 грн.

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Держінвестицій прогнозує створення «Українського банку розвитку» до жовтня

Державне агентство з інвестицій і управління національними проектами прогнозує створення державного «Українського банку розвитку», через який планується співфінансування реалізації стратегічних інвестиційних проектів, до кінця жовтня ц.р.

Про це виступаючи на українському інвестиційному саміті в Лондоні заявив голова агентства Владислав КАСЬКІВ, повідомляє прес-служба відомства.

За його словами, діяльність банку будуватиметься на принципах прозорості в ухваленні інвестиційних рішень і співпраці з провідними консалтинговими та інвестиційними компаніями.

«Держава має намір ділити ризики з інвесторами, що значно підвищить довіру до інвестиційної реформи, котра здійснюється в Україні. Таким чином, через створений банк українська держава буде співфінансувати стратегічні інвестиційні проекти, розділяючи ризики з нашими партнерами-інвесторами», - цитує прес-служба голову агентства.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України має намір у 2011-2012 рр. створити банк сприяння розвитку і державну страхову компанію. Про це йдеться в розробленому Мінекономіки проекті «Стратегії розвитку фінансового сектору України до 2015 року». Діяльність банку буде спрямована на кредитування суспільно важливих проектів.

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ПЕК

Україна збільшила транзит газу на 12%, нафти – скоротила на 12%

Транзит природного газу територією України в січні-квітні ц.р. збільшився на 12,0%, порівняно з аналогічним періодом 2010 року.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

За даними комітету, транзит нафти територією України в січні-квітні ц.р. скоротився на 12,4%, порівняно з аналогічним періодом 2010 року.

Також у повідомленні сказано, що загальне транспортування нафти по нафтотранспортній системі України в січні-квітні скоротилося на 17,2%, а транспортування газу – збільшилася на 8,0%

Держкомстат не наводить натуральні показники транзиту нафти й газу.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держкомстату, в 2010 році транзит природного газу територією України збільшився на 2,9%, порівняно з 2009 роком. Транзит нафти територією України в 2010 році скоротився на 30,8%. Загальне транспортування газу по газотранспортній системі України в 2010 році збільшилося на 6,3%, а нафти – скоротилося на 22,7%.

Газотранспортна система України знаходиться в експлуатації ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України», а нафтотранспортна система – в управлінні ВАТ «Укртранснафта».

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Міненерговугілля за скасування до 2013 року ПДВ на імпорт нафти

Міністерство енергетики і вугільної промисловості України ініціює введення до 31 грудня 2012 року нульової ставки ПДВ на операції з ввезення на територію країни сирої нафти.

Про це УНІАН повідомило джерело в уряді з посиланням на проект закону «Про внесення змін до податкового кодексу», підготовлений Міненерговугілля і переданий до Кабінету міністрів України.

Згідно з документом, пільги розповсюджуатимуться на НПЗ, що мають всі стадії технологічного процесу, а також компанії-імпортери за умови укладення між ними прямих договорів або на поставку, або на переробку сировини. Перелік НПЗ затверджуватиметься Кабінетом міністрів.

Разом з тим, Міненерговугілля підготувало проект постанови Кабміну про перелік НПЗ, що мають всі стадії технологічного процесу з виробництва нафтопродуктів. До нього увійшли п`ять нафтопереробних заводів і Шебелинський газопереробний завод ДК «Укргазвидобування» НАК «Нафтогаз України». Водночас у списку немає Херсонського НПЗ.

У пояснювальній записці до проекту документів говориться, що їх ухвалення дозволить збільшити обсяг переробки нафти на вітчизняних НПЗ, зменшити вплив подорожчання нафти на світових торгових майданчиках на цінову ситуацію в Україні.

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Міненерговугілля розробило законопроект про концесію і оренду державних шахт

Міністерство енергетики і вугільної промисловості розробило законопроект про особливості оренди і передачі в концесію державних підприємств паливно-енергетичного комплексу, зокрема державних вуглевидобувних підприємств.

Про це УНІАН повідомила прес-служба міністерства з посиланням на першого заступника міністра енергетики і вугільної промисловості Ігоря ПОПОВИЧА.

Згідно з повідомленням, проектом Закону України «Про особливості передачі в оренду або концесію об`єктів паливно-енергетичного комплексу, які знаходяться у державній власності» обумовлюються умови залучення недержавних інвестицій для технічного переоснащення і оновлення основних фондів, поліпшення фінансового стану державних підприємств, зокрема вугільної галузі.

У Міненерговугілля зазначають, що реалізація положень закону сприятиме поліпшенню економічної ситуації на підприємствах паливно-енергетичного комплексу, створенню конкурентного середовища, оптимізації і поступовому зменшенню витрат на державну підтримку, а також підвищенню інвестиційної привабливості об`єктів ПЕК.

На даний час законопроект пройшов усі стадії узгодження, і переданий на розгляд Кабінету міністрів України, повідомляє прес-служба.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України постановою №443 від 4 квітня вирішив передати у концесію цілісні майнові комплекси "Ровенькиантрациту" і "Свердловантрациту".

Нагадаємо, у липні 2010 року «Ровенькиантрацит», «Свердловантрацит» і енергохолдинг ДПЕК, що входить до групи СКМ Ріната АХМЕТОВА, уклали договір про співпрацю, у рамках якого донецька компанія зобов`язалася вкласти у розвиток підприємств близько 500 млн. грн.

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Росія з 1 червня збільшить мито на експорт нафти до 462,1 дол. за тонну

Експортне мито на нафту в Російській Федерації з 1 червня 2011 зросте до 462,1 долара за тонну з 453,7 долара, яке діяло з 1 травня; пільгове мито на нафту складе 217,5 долара за тонну, на світлі нафтопродукти - 309, 6 доларів, на темні - 215,8 долара за тонну.

Про це повідомив журналістам начальник зведено-аналітичного відділу Мінфіну РФ Олександр САКОВИЧ, передає РІА Новини .

"Середня ціна моніторингу з 15 квітня по 15 травня склала 116,233 долара за барель", - сказав О.САКОВИЧ.

Якщо додаткове підвищення експортного мита на бензин, введене на початку травня, збережеться, то, відповідно, мито на бензин складе 415,8 долара за тонну, а в разі скасування підвищення це мито буде рівне миту на світлі нафтопродукти, зазначив він.

О.САКОВИЧ нагадав, що остаточно ставки будуть затверджені постановою уряду.

Уряд Росії на фоні зростання цін на бензин і дефіциту палива з 1 травня вирішив підвищити експортні мита на бензин більше, ніж планувалося, - до 90% від ставки мита на нафту. При цьому представники кабінету міністрів неодноразово називали дану міру тимчасовою і обіцяли скасувати її, коли проблема з дефіцитом вирішиться. Проте минулого тижня глава Мінекономрозвитку Ельвіра НАБІУЛЛІНА не виключила, що таке мито на паливо збережеться і в червні.

Нафта дорожчає з початку цього року на тлі заворушень у країнах Близького Сходу.

Експортне мито на нафту розраховується відповідно до закону про митний тариф, тоді як мито на нафтопродукти розраховується за методикою, затвердженою урядом РФ наприкінці грудня 2010 року.

Що ж до пільгового мита на нафту, то в даний час воно поширюється на 19 родовищ Східного Сибіру.

Ставки мит на нафтопродукти розраховуються за затвердженими формулами із застосуванням розрахункових коефіцієнтів: на легкі та середні дистиляти, дизельне пальне, бензол, толуол, ксилоли - 0,67 в 2011 році, 0,64 в 2012 році та 0,60 з 2013 року; на мазут, масла мастильні та інші, відпрацьовані нафтопродукти, вазелін і парафін, кокс нафтовий і бітум нафтовий - 0,467 в 2011 році, 0,529 - у 2012 році і 0,60 - з 2013 року.

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Агро

Ізраїльська S.E. Group Consort виграла тендер на утилізацію непридатних пестицидів

Міністерство екології та природних ресурсів на відкритому конкурсі вибрало компанію SE Group Consort Ltd (Ізраїль) в якості оператора утилізації непридатних пестицидів.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Мінприроди.

Згідно з повідомленням, ізраїльська компанія запропонувала найнижчу ціну за свої послуги - 175,862 млн. грн.

Згідно з умовами відкритого конкурсу, компанія-переможець повинна до кінця 2011 року забезпечити збір, обробку, перевезення та знешкодження непридатних до використання пестицидів і тари від них в 22 регіонах України: у Криму, Вінницькій, Донецькій, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Луганській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській та Чернігівській областях. Після вивезення за межі країни отрутохімікати знешкодять на спеціалізованих підприємствах, аналогів яким в Україні немає.

«Проект очищення України від непридатних пестицидів реалізується з випередженням графіка, якщо вдасться не втратити нинішніх темпів, вже в 2012 році вся територія України буде очищена від отрутохімікатів, які утворювалися завдяки безгосподарності аграріїв ще з часів Радянського Союзу», - цитує прес-служба міністра екології та природних ресурсів Миколу ЗЛОЧЕВСЬКОГО.

Довідка УНІАН. За оцінками Мінприроди, в даний час обсяг непридатних пестицидів, які зберігаються на несанкціонованих складах, в землі, а іноді просто під відкритим небом, в Україні становить близько 20 тис. тонн.

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Запаси зерна в Україні на 1 травня становили 8,3 млн. тонн

В Україні на 1 травня 2011 р. у сільськогосподарських підприємствах (окрім малих) і підприємствах, які здійснюють зберігання, переробку зернових культур, було в наявності 8,3 млн. тонн зерна, що на 9% більше проти 1 травня 2010 р., зокрема 3,8 млн. тонн пшениці, 1 млн. тонн ячменю, 3,1 млн. тонн кукурудзи і 0,2 млн. тонн жита.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

Безпосередньо в аграрних підприємствах зберігалося 3,2 млн. тонн зерна (на 4% менше), зокрема 1,3 млн. тонн пшениці, 0,5 млн. тонн ячменю, 1,1 млн. тонн кукурудзи, 36,1 тис. тонн жита. Зернозберігаючі й зернопереробні підприємства мали в наявності 5,1 млн. тонн зерна (на 18% більше), зокрема зернозберігаючі – 3,6 млн. тонн (на 40% більше).

Запаси насіння соняшнику становили 1,9 млн. тонн (на 7% менше, ніж на 1 травня 2010 р.), із них безпосередньо в аграрних підприємствах (окрім малих) зберігалося 0,4 млн. тонн (на 31% менше), підприємствах, які здійснюють його переробку й зберігання, – 1,5 млн. тонн (на 2% більше, ніж минулого року).

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Транспорт/Зв`язок

Росія відміняє нічний контроль поїзда №1/2 «Москва-Київ»

Москва. З 29 травня 2011 року змінюється порядок проходження прикордонного і митного контролю пасажирів, які слідують поїздами №1 сполученням Москва-Київ і №2 Київ-Москва. Тепер усі процедури проводитимуться на вокзалі, а не на кордоні.

Як повідомили власному кореспонденту УНІАН у РФ у компанії «Російські залізниці», прикордонний і митний контроль пасажирів потягу №1 сполученням Москва-Київ розпочинатиметься за годину до відправлення потягу безпосередньо у вагонах і на платформі Київського вокзалу. Посадка в потяг і вищезгаданий контроль закінчуються за 5 хвилин до відправлення составу.

«Враховуючи час, необхідний на проведення прикордонного і митного контролю, ВАТ «Російські залізниці» (РЗ) просить пасажирів наперед готувати документи на право перетину державного кордону Російської Федерації і планувати час прибуття на Київський вокзал з урахуванням змін, що вводяться, завчасно до відправлення потягу», - йдеться в повідомленні РЗ.

Прикордонний і митний контроль пасажирів потягу №2 Київ-Москва здійснюватиметься в дорозі проходження потягу від станції Лісове Містечко (о 6 год. 19 хв.) до ст. Москва.

Крім того, у зв`язку з нововведенням, з 29 травня 2011 року відкоректований розклад потягу №1/2 Москва-Київ. Тепер у новому графіку не буде проміжних зупинок у дорозі для зміни локомотиву і нічне проведення прикордонного і митного контролю на державному кордоні.

Нагадаємо, що 24 грудня 2010 року «Укрзаліниця», українські митники і прикордонники розпочали експеримент за спрощеною процедурою прикордонних формальностей, митного контролю в потягу №1/2 «Київ-Москва». Експеримент полягає в тому, що всі прикордонні формальності проводяться на станції Київ-пасажирський, а не на прикордонному пункті контролю.

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ПЗЗ попросила закрити рух транспорту по Дарницькому мосту

Південно-Західна залізниця 20-23 травня попросила закрити рух автотранспорту (проїзд із лівого берега річки Дніпро на правий у бік моста Патона) по залізнично-автомобільному мостовому переходу через Дніпро в Києві (Дарницький міст) у зв`язку з плановими роботами.

Про це в коментарі УНІАН повідомила заступник начальника адміністративної служби з інформації та зв`язків із громадськістю - прес-секретар начальника ПЗЗ Ганна МАЛІЄНКО.

Як зазначається в коментарі, «ПЗЗ почала планові роботи з регулювання металевих прогонових споруд проїзду з лівого берега на правий берег, під динамічним навантаженням, які необхідно провести для повного завершення будівництва залізнично-автомобільного мостового переходу над річкою Дніпро в місті Києві». Як зазначають у ПЗЗ, для зручності жителів і гостей міста Києва роботи проводитимуться у вихідні дні.

Нагадаємо, КМДА поширила повідомлення про те, що з 12 години 20 травня до 6 години 23 травня 2011 буде заборонено рух автотранспорту по Дарницькому мосту (проїзд із лівого берега річки Дніпро на правий у бік моста імені Є.О. Патона), у зв`язку з відповідним зверненням замовника будівництва згаданого мостового переходу (ПЗЗ).

Нагадаємо, в квітні ц.р. через теплу погоду на Дарницькому залізнично-автомобільному мосту почав роздуватися асфальт. Дирекція з будівництва моста повідомила, що в травні ц.р. проводитиме роботи на мосту спільно з генеральними підрядниками «Планета-міст», «Гідроінжбуд» із заміни тимчасових деформаційних швів на постійні, конструкція яких виключить будь-яку деформацію покриття. Як зазначали в дирекції будівництва, у зв`язку з тривалим виготовленням (більше 6 місяців) постійних деформаційних швів у Німеччині, на мосту були встановлені тимчасові.

Довідка УНІАН. 17 грудня 2010 р. було відкрито автомобільний рух по Дарницькому мосту через Дніпро із лівого на правий берег. 31 березня 2011 р. - відкрито автомобільний рух із правого на лівий берег.

У травні 2011 року планується відкрити автомобільний проїзд із правого берега на лівий із заїздом зі сторони моста Патона, а в жовтні 2011 року – проїзд із лівого на правий берег із виїздом у напрямку Конча-Заспи.

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