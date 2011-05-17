Філарет закликає Луценка відмовитися від голодування

Патріарх Київський і всієї Руси-України ФІЛАРЕТ закликає колишнього міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА подумати про доцільність подальшого голодування і не наражати себе на небезпеку смерті.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Української православної церкви Київського патріархату, про це йдеться у листі ФІЛАРЕТ до Ю.ЛУЦЕНКА .

“Небезпека, у якій Ви опинилися через рішення оголосити голодування, спонукає мене звернутись до Вас: пам`ятайте, що Ваше життя і діяльність потрібні Україні. Ви потрібні своїм рідним, близьким, друзям, в першу чергу – Вашій дружині та дітям”, – сказав Патріарх.

Він нагадав Ю.ЛУЦЕНКУ, що "кожен християнин, виконуючи волю Божу, повинен по можливості берегти даний йому дар, не наражати себе на небезпеку смерті”. “Вам належить пам`ятати, що здоров`я і життя – дар Божий. Бо ми приходимо у цей світ і отримуємо життя лише з волі Божої, а не зі своєї власної”, – зазначив глава УПЦ КП.

“Я не можу прийняти за Вас, Юрію Віталійовичу, будь-яке рішення. Але як пастир я закликаю Вас замислитись над сказаним і перестати наражати себе на небезпеку.... Прийміть рішення діяти так, щоби не наражати себе на смертельну небезпеку. Змінити раніше прийняте рішення – це ознака не слабкості, але сили. Бо цим виявляється сила віри у Правосуддя Боже”, - йдеться у листі ФІЛАРЕТА.

Патріарх також висловив Ю.ЛУЦЕНКУ свою особисту підтримку і підтримку “інших архієреїв і вірних Київського Патріархату”.