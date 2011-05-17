У Києві 21 травня святкуватимуть День Європи

У суботу, 21 травня, в столиці України відбудеться День Європи.

Відповідне розпорядження підписав голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ, повідомили УНІАН у прес-службі КМДА.

Так, згідно з планом заходів, 21 травня о 12.00 стартує Європейський парад, який пройде Хрещатиком до Майдану Незалежності. Після цього о 13.00 на сцені біля адміністративного будинку КМДА (вул. Хрещатик, 36) розпочнеться урочиста церемонія відкриття Дня Європи у Києві. У церемонії передбачається участь міністра закордонних справ України, міністра культури і туризму України, голови та заступників голови Київської міської державної адміністрації, представника Єврокомісії в Україні, послів-членів ЄС та громадськості, зазначили в прес-службі.

Після офіційної частини відкриття свята кияни та гості міста матимуть змогу відвідати на Хрещатику «Європейське містечко». У містечку також працюватиме павільйон «Україна», в якому гості нашої держави зможуть краще пізнати національно-культурні особливості України.

У «Європейському містечку» до уваги відвідувачів буде запропонована експозиція тематичних національних павільйонів країн-членів ЄС, працюватимуть інформаційно-інтерактивні майданчики (дискусійні клуби, мовні курси, презентація національних кухонь тощо).

Крім того, з 10.00 до 19.00 на Хрещатику відбуватиметься розважально-спортивна акція на підтримку Чемпіонату Європи з футболу 2012 року «Містечко Євро-2012». У рамках акції відбудеться ряд цікавих заходів, зокрема: промозахід «Супроводжуй футболістів Євро-2012»; конкурс «Player Escort»; вікторина серед школярів «Що ти знаєш про Чемпіонат Європи з футболу, про Євро-2012?» з нагородженням призами від спонсорів; облаштування зони графіті (розмальовки спрей-фарбами декоративної стіни) на футбольну тематику з майстер-класом від молодіжної художньої майстерні; розміщення куточка промопродукції Євро-2012 з інформаційними матеріалами про Приймаюче місто Київ тощо.

Також ряд промоційних заходів до Дня Європи проведуть і спонсори. Так, у центрі Києва працюватимуть: атракціони: «Вуличний футбол», «Вуличний пенальті», «Футбольний дриблінг»; настільний футбол; конкурс з футбольного фрістайлу «Чеканка», конкурс на кращий футбольний банер; футбольне графіті, фейс-арт та багато інших.