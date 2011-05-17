Клюєв очолив координаційну раду зі зв'язків із ОЕСР

Кабінет Міністрів затвердив першого віце-прем`єр-міністра України — міністра економічного розвитку та торгівлі Андрія КЛЮЄВА головою координаційної ради зі зв`язків із Організацією економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР).

Відповідне розпорядження №381 від 11 травня розміщено на сайті уряду.

Згідно з документом, А.КЛЮЄВ очолив координаційну раду замість віце-прем`єр-міністра Сергія ТІГІПКА.

Довідка УНІАН. ОЕСР була створена в 1961 році на основі Європейської організації економічного співробітництва, заснованої для управління допомогою зі сторони США і Канади в рамках Плану Маршалла з реконструкції Європи після Другої світової війни.

На сьогодні ОЕСР об`єднує 30 країн, зокрема Німеччину, Швецію, Швейцарію, Японію, США, Польщу, Норвегію, Велику Британію, Бельгію, Італію, Данію та ін.

Організацію економічного співробітництва та розвитку називають «Клубом багатих країн», які розділяють ідеї демократії та принципи ринкової економіки. Країни-члени цієї організації виробляють дві третини світового ВВП.

Україна і ОЕСР почали свою співпрацю в 1997 році.