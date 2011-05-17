Курс НБУ на 18.05.11
19:50, 17 травня 2011Різне
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Офіційний курс НБУ на 18.05.11100 USD США - 797.8500 (на 17 травня - 797.8500)100 EUR - 1130.6332 (на 17 травня - 1128.3993)10 RUR - 2.8375 (на 17 травня - 2.8371)Облікові курси банківських металів на 18.05.11 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-119318.47 (на 17 травня-119278.58)961XAG10Срібло-2735.03 (на 17 травня-2740.61)962XPT10Платина-141299.24 (на 17 травня-140102.46)964XPD10Паладій-57126.06 (на 17 травня-56487.78)
Офіційний курс НБУ на 18.05.11
100 USD США - 797.8500 (на 17 травня - 797.8500)
100 EUR - 1130.6332 (на 17 травня - 1128.3993)
10 RUR - 2.8375 (на 17 травня - 2.8371)
Облікові курси банківських металів на 18.05.11 за 10 тройських унцій (грн.)
959 XAU 10 Золото - 119318.47 (на 17 травня - 119278.58)
961 XAG 10 Срібло - 2735.03 (на 17 травня - 2740.61)
962 XPT 10 Платина - 141299.24 (на 17 травня - 140102.46)
964 XPD 10 Паладій - 57126.06 (на 17 травня - 56487.78)
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