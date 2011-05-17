Курс НБУ на 18.05.11

Офіційний курс НБУ на 18.05.11100 USD США - 797.8500 (на 17 травня - 797.8500)100 EUR - 1130.6332 (на 17 травня - 1128.3993)10 RUR - 2.8375 (на 17 травня - 2.8371)Облікові курси банківських металів на 18.05.11 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-119318.47 (на 17 травня-119278.58)961XAG10Срібло-2735.03 (на 17 травня-2740.61)962XPT10Платина-141299.24 (на 17 травня-140102.46)964XPD10Паладій-57126.06 (на 17 травня-56487.78)

Офіційний курс НБУ на 18.05.11 100 USD США - 797.8500 (на 17 травня - 797.8500) 100 EUR - 1130.6332 (на 17 травня - 1128.3993) 10 RUR - 2.8375 (на 17 травня - 2.8371) Облікові курси банківських металів на 18.05.11 за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото - 119318.47 (на 17 травня - 119278.58) 961 XAG 10 Срібло - 2735.03 (на 17 травня - 2740.61) 962 XPT 10 Платина - 141299.24 (на 17 травня - 140102.46) 964 XPD 10 Паладій - 57126.06 (на 17 травня - 56487.78)

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