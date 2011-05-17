Анонс на 18 травня

* Відбудеться засідання Кабінету Міністрів України під головуванням Прем`єр-міністра Миколи Азарова.

* Відбудеться пленарне засідання Верховної Ради України.

* Круглий стіл на тему: «Військово-технічне співробітництво в умовах глобалізації: український вимір». Організатор - Національний інститут стратегічних досліджень. Питання: головні напрямки стратегії ВТС з іноземними державами до 2016 року; роль військових аташе в системі ВТС, удосконалення державної системи експортного контролю; пріоритети переозброєння ЗСУ; вибір іноземних озброєнь і компаній для переозброєння ЗСУ та ін.

* Розпочне роботу дводенний Всеукраїнський науково-практичний семінар на тему: "Природоохоронна, рекреаційна і просвітницька роль заповідних парків України". Організатори: Мінекології та природних ресурсів України, Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління, Центр заповідної справи, рекреації та екологічного туризму, Національний ботсад ім. Гришка НАНУ, Садво-парковий комплекс НАНУ "Феофанія", Сирецький дендрологічний парк, НЕНЦ, Всеукраїнська екологічна ліга.

* За підтримки Ради підприємців при КМУ відбудеться Всеукраїнський форум "Кредитування малого та середнього бізнесу". Організатор: ГО «Ліга фінансового розвитку» за підтримки компанії OPEN Knowledge, КТПП та тижневика «Дзеркало тижня. Україна». Запрошені: Михайло Бродський, екс-голова Держкомітету з питань регуляторної політики та підприємництва; Ігор Шумило, виконавчий директор з економічних питань НБУ; Анатолій Максюта, перший заступник міністра економіки України; Володимир Хливнюк, голова правління банку «Фінанси і кредит»; Сергій Кравченко , експерт Ради підприємців при КМУ; Андрій Кривонос, голова Директорату Асоціації франчайзингу та ін.

* В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Ставки знижені: як доступна іпотека змінить ринок нерухомості до кінця 2011 року?». Учасники: в.о. голови правління «Банк «Таврика» Анатолій Дроб`язко; керуючий директор ARPA Real Estate Михайло Артюхов, експерт ринку нерухомості, голова Національної Ради «Ріелторської палати України» Олександр Бондаренко. Учасниками буде заявлено про безпрецедентні кредитні ставки по іпотеці, які значно нижче існуючих на ринку і краще, ніж докризові; проаналізовано, за яких умов взагалі можливе зниження кредитних ставок в Україні, і як це може вплинути на ринок нерухомості України вже цього року? Падіння ціни і доступна іпотека - міф або вже реальність? Буде представлено експертну думку про поточний стан, тенденції та прогнози ринку іпотеки та нерухомості.

* Розпочнеться засідання Тимчасової слідчої комісії ВРУ з питань розслідування обставин підписання газових угод між НАК «Нафтогаз Україна» і ВАТ «Газпром» про наявність ознак державної зради в сфері економічної безпеки України. Будуть розглядатися відповіді на запити ТСК у Генпрокуратуру України, Міненергетики і вугільної промисловості, НАК «Нафтогаз Україна» та інші органи влади і установи, також будуть проаналізовані обставини прийняття рішення про припинення діяльності «ЄЕСУ», розглянуті питання щодо підписання фальшивих векселів та притягнення до відповідальності колишніх посадових осіб НАК «Нафтогаз Україна».

* Круглий стіл на тему: «Іпотека». Запрошені: Олександр Сугоняко, президент АУБ; Павло Матяш, виконавчий директор української національної іпотечної асоціації; Антон Косторниченко, директор департаменту роздрібного банкінгу ВАТ АБ "Укргазбанк"; Олексій Автомонов, керівник Департаменту індивідуального бізнесу ВБР.

* В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Як розвивати подієвий туризм в Україні?». Учасники: Вікторія Ліснича, заступник міністра культури України, Володимир Янченко, організатор Міжнародного фестивалю «Київська Русь XIII століття», Юрій Нестеряк, виконавчий директор Фонду розвитку журналістики ім. Анатолія Москаленко, Антін Мухарський, актор, шоу-мен. Також очікуються представники клубу історичної реконструкції «Ярь-турь», учасники історичних фестивалів.

* Відбудеться брифінг голови Комітету з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва Н.Королевської.

* Відбудеться розширене засідання Комітету ВРУ з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства та регіональної політики про підготовку проекту Житлового кодексу до другого читання і з питання використання коштів державного та місцевих бюджетів на розвиток регіонів.

* Розпочнеться засідання Комітету з питань фінансів, банківської діяльності, податкової та митної політики. Питання: інформація голови ДПС України В.Захарченка про результати роботи ДПСУ за 2010 рік і І-й квартал 2011 року та заходи щодо вдосконалення діяльності органів податкової служби; проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо регулювання ринків фінансових послуг; проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо цільових облігаціях та ін.

* Відбудеться урочисте засідання Українсько-німецького Координаційного комітету з питань підтримки Програми перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва України.

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