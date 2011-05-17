Головне на 17 травня

Фінанси

Обсяг прямих іноземних інвестицій в Україну в першому кварталі зріс на 29%

У січні-березні 2011 року в економіку України іноземними інвесторами вкладено 925,7 млн. дол. США прямих інвестицій, що на 29% більше показника за аналогічний період 2010 року.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням, із країн Європейського Союзу надійшло 713,8 млн. дол. (77,1% від загального обсягу), з країн СНД – 27,3 млн. дол. (3%), з інших країн світу – 184,6 млн. дол. (19,9%). Водночас капітал нерезидентів скоротився на 260,7 млн. дол.

Приріст сукупного обсягу іноземного капіталу в економіці країни, з урахуванням його переоцінки, втрат, курсової різниці тощо, в січні-березні 2011 року становив 829,3 млн. дол.

Зросли обсяги капіталу з Кіпру – на 669 млн. дол., Австрії – на 84,1 млн. дол., Німеччини – на 70,9 млн. дол. За рахунок переоцінки капіталу скоротилися обсяги капіталу інвесторів з Італії – на 78,3 млн. дол., Сполучених Штатів Америки і Віргінських Островів – на 70,9 млн. дол. і 50,4 млн. дол. відповідно за рахунок продажу капіталу нерезидентам інших країн.

Приріст іноземного капіталу спостерігався на підприємствах промисловості – на 489,5 млн. дол., на підприємствах, які здійснюють операції з нерухомим майном, орендою, інжинірингом і наданням послуг підприємцям, – 167,5 млн. дол., а також підприємствах, які займаються торгівлею, ремонтом автомобілів, побутовими виробами і предметами особистого споживання, – 106 млн. дол.

Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій, направлених в Україну, на 1 квітня 2011 року становив 45 млрд. 602,3 млн. дол., що на 1,6% більше порівняно з обсягами інвестицій на початок 2011 року, і з розрахунку на одного українця становив 998,1 дол.

Інвестиції надходили з 126 країн світу.

У десятці основних країн-інвесторів, на які доводиться більше 83% загального обсягу прямих інвестицій, входять: Кіпр – 10,665 млрд. дол., Німеччина – 7,153 млрд. дол., Нідерланди – 4,747 млрд. дол., Російська Федерація – 3,383 млрд. дол., Австрія – 2,816 млрд. дол., Франція – 2,4 млрд. дол., Велика Британія – 2,319 млрд. дол., Швеція – 1,763 млрд. дол., Віргінські Острови (Британія) – 1,404 млрд. дол. і США – 1,101 млрд. дол.

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ВР внесла зміни до деяких законів з питань державних закупівель

Верховна Рада України ухвалила Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань державних закупівель».

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосував 231 з 391 народного депутата, зареєстрованого у сесійній залі.

На засіданні парламенту доповідач з даного питання, народний депутат Олексій ПЛОТНІКОВ (фракція Партії регіонів) наголосив, що ухвалення цього закону «дозволить розблокувати здійснення закупівель замовниками, забезпечить належні умови для здійснення державних закупівель».

Крім того, він зазначив, що в даному законі передбачено «з метою збільшення дисципліни замовників при проведенні закупівель посилити адміністративну відповідальність за порушення законодавства» в цій сфері.

О.ПЛОТНІКОВ також наголосив, що законом передбачено встановити вичерпний перелік випадків, в яких можлива зміна умов проведення державних закупівель.

Народний депутат України Олександр БОНДАР (фракція НУ-НС) заявив, що коаліція й уряд замість того, щоб закрити прогалини в законодавстві щодо державних закупівель, роблять цей процес ще більш закритим. Він зазначив, що уряд подав законопроект, яким процедура державних закупівель дуже утаємничується.

«Ми не будемо мати інформації, що відбувається в цій сфері», - наголосив депутат.

О.БОНДАР підкреслив, що коаліція нестиме відповідальність «за той дерибан, який зараз буде відбуватися з бюджетними коштами» (після ухвалення змін до законів з питань держзакупівель).

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Капітальні інвестиції України у I кварталі становили 26,06 млрд. грн.

В Україні за підсумками січня-березня 2011 року обсяг освоєних капітальних інвестицій становив 26 млрд. 063,9 млн. грн., зокрема інвестицій в основний капітал – 21 млрд. 294,9 млн. грн. (без ПДВ), або 87,5% показника січня-березня 2010 року.

Про це повідомляється на сайті Державного комітету статистики України.

Згідно з повідомленням, структура капітальних інвестицій за джерелами фінансування у січні-березні 2011 року була такою: кошти державного бюджету – 348,2 млн. грн., кошти місцевих бюджетів – 158,9 млн. грн., власні кошти підприємств і організацій – 16 млрд. 371,4 млн. грн., кредити банків та інші позики – 4 млрд. 181,9 млн. грн., кошти іноземних інвесторів – 767,7 млн. грн., кошти інвестиційних фондів — 422,9 млн. грн., кошти населення на будівництво власних квартир – 751,9 млн. грн., кошти населення на індивідуальне житлове будівництво – 2 млрд. 462 млн. грн., інші джерела фінансування – 599 млн. грн.

Структура інвестицій в основний капітал за видами економічної діяльності (всього 24 млрд. 040,5 млн. грн. з ПДВ) у січні-березні 2011 року була такою: сільське господарство, полювання, лісове господарство – 1 млрд. 250,7 млн. грн., рибальство і вирощування риби – 3,6 млн. грн., видобувна промисловість – 2 млрд. 854,7 млн. грн., переробна промисловість – 6 млрд. 540,5 млн. грн., виробництво і розподіл електроенергії, газ і вода — 1 млрд. 071,7 млн. грн., будівництво – 851,8 млн. грн., торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів і предметів особистого користування – 1 млрд. 718,4 млн. грн., діяльність готелів і ресторанів – 258,5 млн. грн., діяльність транспорту і зв`язку – 3 млрд. 221,8 млн. грн., фінансова діяльність – 263 млн. грн., операції з нерухомістю, оренда, інжиніринг і надання послуг підприємцям – 5 млрд. 260,3 млн. грн., державне управління – 64,8 млн. грн., освіту – 96,4 млн. грн., охорона здоров`я і надання соціальної допомоги – 145,3 млн. грн., надання комунальних і індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури і спорту – 439 млн. грн.

У розрізі регіонів лідерами з освоєння капітальних інвестицій у січні-березні 2011 року стали Київ – 4 млрд. 324 млн. грн., Дніпропетровська область – 2 млрд. 381,4 млн. грн., Донецька область – 2 млрд. 276 млн. грн., Київська область – 1 млрд. 820,1 млн. грн.

Довідка УНІАН. В Україні за підсумками 2010 року обсяг освоєних капітальних інвестицій становив 189 млрд. 060,6 млн. грн., зокрема інвестицій в основний капітал – 150 млрд. 666,5 млн. грн. (без ПДВ), або 99,4% показника 2009 року.

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Парламент схвалив проект закону про розширення мережі дозвільних центрів

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні урядовий законопроект “Про внесення змін до Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності” щодо розширення мережі дозвільних центрів”.

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосувало 254 із 354 народних депутатів України, зареєстрованих в сесійній залі.

Проектом закону пропонується запровадити нормативно-правову підставу для видачі документів дозвільного характеру за принципом організаційної єдності на обласному рівні, а саме створення дозвільних центрів обласного рівня.

Крім того, законопроектом пропонується ввести нову термінологію, зокрема, «регіональні дозвільні органи». Згідно з документом, «регіональні дозвільні органи — територіальні органи міністерств та інших центральних органів виконавчої влади в областях та Автономній Республіці Крим, органи виконавчої влади Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, їх посадові особи, що уповноважені відповідно до закону від свого імені проводити чи залучатися до проведення експертизи та обстеження об’єктів, на які видаються документи дозвільного характеру, видавати такі документи в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці».

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ПЕК

Україна за січень-квітень збільшила виробництво електроенергії на 4%

Виробництво електроенергії в Об`єднаній енергосистемі України (ОЕСУ) в січні-квітні 2011 року збільшилося на 4,1%, або на 2,675 млрд. кВт/год., порівняно з січнем-квітнем 2010 року – до 68,563 млрд. кВт/год.

Про це УНІАН повідомили в Міністерстві енергетики та вугільної промисловості України.

Згідно з повідомленням, за чотири місяці ц.р. теплові електростанції (ТЕС) збільшили вироблення електроенергії на 9,6%, або на 2,232 млрд. кВт/год., – до 25,563 млрд. кВт/год., атомні електростанції (АЕС) – на 2,8%, або 822 млн. кВт/год., – до 23,375 млрд. кВт/год., блок-станції та комунальні ТЕЦ – на 6,4%, або 198,6 млн. кВт/год., – до 3,308 млрд. кВт/год.

ГЕС і ГАЕС у січні-квітні ц.р. скоротили вироблення електроенергії на 20,1% – до 4,349 млрд. кВт/год..

У квітні ц.р. вироблення електроенергії в ОЕС України зросло, порівняно з квітнем 2010 року, на 5%, або 725,1 млрд. кВт/год., – до 15,183 млрд. кВт/год.

Як повідомляв УНІАН, Україна планує в 2011 році збільшити виробництво електроенергії на 3,7%, або 6,9 млрд. кВт/год., порівняно з 2010 роком – до 194,839 млрд. кВт/год.

Довідка УНІАН. Виробництво електроенергії в Об`єднаній енергосистемі України, за оперативними даними, в 2010 році збільшилося на 8,7%, або на 15,010 млрд. кВт/год., порівняно з 2009 роком – до 187,910 млрд. кВт/год.

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Верхню межу цінового коридору на бензин А-95 зберегли на рівні 10 грн./л

Експертно-аналітична група (ЕАГ) з питань стабільного функціонування ринку нафти і нафтопродуктів та розвитку нафтопереробної промисловості рекомендувала нафтотрейдерам дотримуватися встановленого на попередньому засіданні цінового коридору на бензин А-95 на рівні 10,00 грн./л.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства енергетики і вугільної промисловості України.

У повідомленні наголошується, що таке рішення ЕАГ прийняла на своєму засіданні 17 травня.

Разом з тим, група також рекомендувала трейдерам у зв`язку з надлишком на ринку дизельного пального знизити його вартість до 9,6 грн./л.

Головуючий на засіданні міністр енергетики і вугільної промисловості України Юрій БОЙКО зазначив: «Ми, як держава, зважено підходимо до функціонування ринку, у той же час вимагатимемо виконання домовленостей. Держава підставила плече трейдерам в найбільш непростий момент, знизивши акцизи на пальне і запровадивши відповідні ініціативи на законодавчому рівні. Тому ми хочемо, щоб наші відносини були партнерськими, а домовленості дотримувалися».

Міністр також звернувся до Антимонопольного комітету з пропозицією приймати відповідні жорсткі рішення щодо учасників ринку, які відмовлятимуться витримувати верхній рівень коридору.

На засіданні також обговорювалося питання ресурсного наповнення українського ринку нафтопродуктів. Під час обговорення учасники висловили переконання в тому, що ресурсна база нафтопродуктів в Україні є достатньою для безперебійного забезпечення ринку.

Крім того, на засіданні розглядалося питання щодо законодавчого врегулювання низки питань, пов`язаних з функціонуванням ринку нафтопродуктів.

Як повідомляв УНІАН, 29 квітня ц.р. ЕАГ підвищила верхню межу цінового коридору на бензин А-95 до 10,00 грн./л, на дизельне пальне – до 9,60 грн./л.

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Промисловість

В Україні зростання промвиробництва склало 4,9%

В Україні зростання промислового виробництва в квітні цього року, порівняно з квітнем 2010 року, склало 4,9%, у січні-квітні 2011 року до аналогічного періоду 2010 року – 8,5%.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

За даними Держкомстату, в квітні ц.р., порівняно з березнем, спад промвиробництва склав 4,8%.

Згідно з повідомленням, зростання обсягів промвиробництва в квітні ц.р. проти квітня 2010 року по галузях склав: у видобувній промисловості – 3,8% (до березня ц.р. – спад 2%), зокрема у видобутку корисних копалин, окрім паливно-енергетичних, – спад 0,1% ( до березня ц.р. – спад 0,4%), у видобутку паливно-енергетичних корисних копалини – зростання 6,8% (до березня ц.р. – 3,1%).

В обробній промисловості зростання обсягів виробництва в квітні ц.р., порівняно з квітнем 2010 року, склало 4,1% ( до березня ц.р. – спад 3%), зокрема у виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів зафіксований спад на рівні 3,3% ( до березня ц.р. – зростання 2,4%).

У легкій промисловості зафіксовано зростання обсягів виробництва на рівні 16% (до березня ц.р. – спад 5,9%), зокрема в текстильній промисловості і виробництві одягу, хутра і виробів з нього – зростання 17,3% ( до березня ц.р. – спад 6%), у виробництві шкіри, виробів з неї – зростання 11,8% ( до березня ц.р. – 5,4%).

В обробці деревини і виробництві виробів з неї, окрім меблів, зростання виробництва в квітні ц.р. проти квітня 2010 року склало 1,3% (до березня ц.р. – спад 11,8%), в целюлозно-паперовій промисловості, видавничій справі – спад 4,5% (до березня ц.р. – спад 6,6%), у виробництві коксу і продуктів нафтопереробки – спад 20,7% (до березня ц.р. – спад 1,4%).

У хімічній і нафтохімічній промисловості зафіксовано зростання обсягів виробництва на 13,9% (до березня ц.р. – спад 3,2%), зокрема в хімічному виробництві – 18,8% (до березня ц.р. – спад 3,6%), у виробництві гумових і пластмасових виробів – спад 3,2% (до березня ц.р. – спад 1,6%), у виробництві інших неметалевих мінеральних виробів (будматеріалів, скловиробів) – зростання 12,9% (до березня ц.р. – зростання 14,1%).

У металургії і виробництві готових металевих виробів у квітні ц.р., порівняно з квітнем 2010 року зростання виробництва склало 3,1% (до березня ц.р. – спад 3,8%), у машинобудуванні зафіксовано зростання на рівні 13,6% (до березня ц.р. – спад 8,8%), зокрема у виробництві машин та обладнання 18% (до березня ц.р. - спад 0,6%), у виробництві електричного, електронного та оптичного обладнання – зростання 4% (до березня ц.р. – спад 9,2%), у виробництві транспортного обладнання – зростання 15,5% (до березня ц.р. – спад 14,2%). У виробництві і розподілі електроенергії, газу і води зафіксовано зростання на рівні 11,5% (до березня ц.р. – спад 17,3%).

Довідка УНІАН. В Україні зростання промислового виробництва в грудні 2010 року, порівняно з груднем 2009 року, склало 12,5%, у 2010 році, порівняно з 2009 роком, зростання промвиробництва склало 11%.

У грудні проти листопада 2010 року зафіксовано зростання на рівні 4,7%.

Зростання промвиробництва в січні-квітні 2010 року проти січня-квітня 2009 року склало 12,8%.

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Україна та Росія продовжують переговори щодо крейсера «Україна» - Янукович

Україна та Російська Федерація продовжують переговори щодо крейсера «Україна».

Про це Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ повідомив сьогодні у Миколаєві в інтерв’ю журналістам, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

«Робота не припинялася, вона продовжується. Наші головні переговори з Російською Федерацією тривають. Є різні пропозиції, підходи», - сказав Президент.

«Поки що ми не можемо сказати остаточний результат. Але будемо мати надію, втрачати її ніколи не можна», – зазначив В.ЯНУКОВИЧ.

Як повідомляв УНІАН, 19 квітня міністр оборони РФ Анатолій СЕРДЮКОВ заявляв, що Росія не зацікавлена у придбанні крейсера «Україна».

«Поки що Російська Федерація не зацікавлена в його (крейсера «Україна» - УНІАН) придбанні – у нас немає такого завдання і необхідності», - сказав А.СЕРДЮКОВ і додав: «Та й власне кажучи, державна програма озброєнь вже сформована, і грошей там не закладено».

Довідка УНІАН. Ракетний крейсер було закладено на державному підприємстві “Суднобудівний завод імені 61-го комунара” в Миколаєві у вересні 1984 року на замовлення Військово-Морського флоту СРСР і спущено на воду в серпні 1990 року.

З 1992 по 1995 рік крейсер будувався на замовлення Міністерства оборони України. У 1996-1998 роках будівництво було припинене. У 1999 році було укладено новий контракт з Міністерством оборони України на продовження будівництва крейсера для потреб Військово-Морських сил України. З 2001 року будівництво корабля знову припинилося.

17 травня 2010 року Президенти України і РФ Віктор ЯНУКОВИЧ і Дмитро МЕДВЕДЄВ домовилися про добудову ракетного крейсера «Україна» за допомогою російської сторони.

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Соцполітика

У квітні на 10 робочих місць претендувало 67 осіб

В Україні в квітні 2011 року на 10 робочих місць претендувало 67 осіб (на 1 січня ц.р. – 88 осіб).

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням, при цьому кількість українців, які перебувають на обліку в Державній службі зайнятості, на 1 травня 2011 року становила 597,3 тис. осіб, що на 35,9 тис. осіб менше, ніж на 1 квітня ц.р.

На 1 травня 2011 року потреба підприємств у працівниках на заміщення вакантних посад становила 89,5 тис. осіб (на 1 січня 2011 р. – 63,9 тис. осіб).

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В Україні кількість зареєстрованих безробітних скоротилася на 5,5%

В Україні кількість офіційно зареєстрованих безробітних у квітні 2011 року скоротилася на 5,5%, або на 33,7 тис. осіб, порівняно з березнем ц.р., і на 1 травня склало 579,9 тис. осіб.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

З початку року кількість безробітних зросла на 6,4%, або на 35 тис. чол. (на 1 січня 2011 року кількість безробітних склала 544,9 тис. чол.).

За даними Держкомстату, рівень зареєстрованого безробіття в цілому по Україні на 1 травня 2011 року склав 2,1% від загальної кількості населення працездатного віку.

Кількість безробітних, які на 1 травня ц.р. одержували допомогу по безробіттю, склало 421,6 тис. чол., що на 7,6%, або на 34,8 тис. чол., менше, порівняно з даними на 1 квітня ц.р.

Середня сума допомоги по безробіттю на 1 травня 2011 р. склала 814,95 грн., що на 5,32 грн. більше, ніж на 1 квітня ц.р.

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Агро

Уряд очікує, що урожай гречки в 2011 році збільшиться вдвічі – до 300 тис. тонн

Цього року урожай гречки в усіх категоріях господарств, за даними регіонів, очікується на рівні 300 тис. тонн, що на 166 тис. тонн більше врожаю 2010 року.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі уряду.

У повідомленні наголошується, що уряд «зробив висновки» з торішнього неврожаю гречки і добився «принципового виправлення» ситуації.

До 29 квітня було посіяно 17 тис. га гречки. За умови середньої врожайності за останні 3 роки (8,0 ц/га) наприкінці липня - на початку серпня цього року очікується намолот 13,0-13,5 тис. тонн зерна гречки нового врожаю.

Посівна площа гречки в усіх категоріях господарств України становить 313 тис. га, тобто на 98 тис. га, або на 45% більше, ніж минулого року.

Значні площі посівів зосереджені в найбільш сприятливих природно-кліматичних регіонах, зокрема в Сумській області – 36 тис. га, Хмельницькій – 36,5 тис. га, Вінницькій – 26 тис. га, Харківській – 24,7 тис. га, Кіровоградській – 22 тис. га, Полтавській, – 20 тис. га., Чернігівській – 20 тис. га, Тернопільській – 18,5 тис. га, Київській – 17,8 тис. га і Черкаській – 15,9 тис. га.

У повідомленні наголошується, що нинішня весна була досить сприятливою для цієї культури.

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Фондовий ринок

Уряд продовжить приватизацію, у власності держави залишаться лише стратегічні об’єкти

Уряд продовжить приватизацію, у власності держави залишаться лише стратегічні об’єкти.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, про це він заявив сьогодні на розширеному засіданні регіонального Комітету з економічних реформ у Миколаєві.

“Ми ближчим часом приймемо рішення про роздержавлення тієї власності, яка ще залишилася в держави”, – сказав В.ЯНУКОВИЧ.

За його словами, продовження процесу приватизації сприятиме переходу державної власності до ефективних господарів.

“Безумовно, стратегічні напрямки будуть всі закріплені за державою, – наголосив Президент, – а всі інші будуть поступово приватизовані, щоб ми отримали ефективного власника”.

“В цьому напрямку ми будемо рухатися”, – резюмував В.ЯНУКОВИЧ.

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УНІАН