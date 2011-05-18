Уряд зацікавлений в досвіді ОЕСР у створенні сприятливого інвестклімату – Клюєв

Найбільший інтерес для уряду України представляє досвід Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) у створенні максимально сприятливого інвестиційного клімату.

Про це заявив перший віце-прем`єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі України Андрій КЛЮЄВ в Києві на зустрічі з делегацією ОЕСР, повідомила УНІАН прес-служба першого віце-прем‘єр-міністра.

За його словами, створення умов для підвищення інвестиційної привабливості України - одне з ключових завдань української влади.

«Ми активно займаємося дерегуляцією економіки. Тільки за квітень парламент прийняв півтора десятка законопроектів, спрямованих на спрощення умов ведення бізнесу в Україні», - заявив А.КЛЮЄВ.

Однак, за його словами, українська влада зіткнулася з низкою проблем. Якщо навіть парламент ухвалює закон, а потім для його виконання Кабінет міністрів затверджує всі підзаконні акти, то ці рішення не виконуються чиновниками на місцевому рівні.

«Нас абсолютно не задовольняють темпи їх втілення. Ми поки не можемо поміняти менталітет тисяч чиновників, які всіляко намагаються чинити опір виконанню прийнятих рішень», - заявив А.КЛЮЄВ. Він також додав що, незважаючи на це, уряд України буде цілеспрямовано працювати над реалізацією намічених програм, серед іншого «застосовуючи досить жорсткі заходи».

Як повідомляв УНИАН, 11 травня розпорядженням Кабінету міністрів України перший віце-прем‘єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі України А.КЛЮЄВ затверджений головою координаційної ради у зв‘язках з ОЕСР.

OECP – міжнародна організація, членами якої є 34 розвинені країни (Австралія, Австрія, Бельгія, Великобританія, Греція, Данія, Ізраїль, Ірландія, Ісландія, Іспанія, Італія, Канада, Корея, Люксембург, Мексика, Німеччина, Норвегія, Нова Зеландія, Нідерланди, Польща, Португалія, Словаччина, Словенія, США, Туреччина, Угорщина, Фінляндія, Франція, Чеська Республіка, Чилі, Швейцарія, Швеція, Естонія та Японія).

Програмою економічних реформ Президента України передбачена розробка національного плану з активізації співпраці з ОЕСР та набуття членства в цій організації в середньостроковій перспективі.