ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 18 травня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

«Діло» в публікації «З початку року Кабмін повернув кредиторам понад 26 млрд. грн." пише - витрати на обслуговування державного боргу склали 6,44 млрд. грн., на погашення основної суми заборгованості - 19,64 млрд. грн.

http://delo.ua/ukraine/s-nachala-goda-kabmin-vernul-kr-157613/

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Також «Діло» подає матеріал «Київські будівельники воліють Mercedes-Benz і Cadillac Escalade», в якому пише - компанія «Трест-Київміськбуд-1», директора якої нещодавно затримали у Києві за підозрою у фінансових махінаціях, має величезний автопарк VIP-автомобілів...

http://delo.ua/ukraine/kievskie-stroiteli-predpochitaju-157581/

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Видання «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Простіше спрощеного», в якому пише - уряд Миколи Азарова зважився на проведення обіцяної реформи спрощеної системи оподаткування. Вчора до парламенту подали законопроект, що враховує майже всі побажання підприємців. Вже з 1 липня бізнесу, який сплачує єдиний податок, буде дозволено реєструватися платником ПДВ, а великим підприємствам - відносити до валових витрати на придбання у "спрощенців" товарів, робіт і послуг. Такі пропозиції уряду готові підтримати навіть в опозиції...

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1642768

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Також «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Держава розбавить бензин», в якому пише - нафтотрейдерів зобов`яжуть маркувати паливо, яке продається на АЗС. Вчора парламент ухвалив у першому читанні законопроект, який, на думку Міненерго, дозволить знизити обсяги контрабандного та контрафактного пального на ринку. Учасники ринку впевнені, що введення маркування збільшить ціни на паливо на 12-15 коп. за літр...

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1642788

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Видання «Економічні відомості» публікує матеріал «Держзакупівлі стануть таємницею», в якому пише - в опозиції стверджують, що прийняті Радою зміни обмежують доступ до інформації про процедуру держзакупівель і розширюють можливості зловживання бюджетними коштами...

http://state.eizvestia.com/full/goszakupki-stanut-tajnoj

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Також «Економічні відомості» подають матеріал «ЄБРР залишили без гривні», в якому пишуть - парламент відхилив законопроект, що дозволяє міжнародним фінансовим установам випускати гривневі облігації...

http://finance.eizvestia.com/full/ebrr-ostavili-bez-grivni

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«Економічні відомості» публікують матеріал «Ємець пішов», в якому пишуть - Янукович відправив у відставку міністра охорони здоров`я Іллю Ємця. Міністра звинуватили в нездатності реформувати галузь...

http://state.eizvestia.com/full/emec-ushel

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Газета «Сьогодні» у публікації «Українців нагодують м`ясом кенгуру» пише - австралійська сторона погоджує можливість експорту м`яса кенгуру до України з Держветслужбою...

http://www.segodnya.ua/news/14250372.html

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Також «Сьогодні» у публікації «Переговори щодо газу: крига скресла, але є каверза» пише - в найближчі дні Росія може погодитися скостити нам ціну на газ, але...

http://www.segodnya.ua/news/14250468.html

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Сайт «УНІАН-економіка» у публікації «Стросс-Кан попав, або Скандал із зґвалтуванням «вчасно» пише - світ стоїть на порозі нової кризи, що підтверджує фінансова звітність зі США і Європи. Глобальна фінансова система продемонструвала свою неспроможність. Необхідні зміни. А у цій справі одну з головних партій відіграє МВФ, в тому числі і його керівник. Саме тому скандал навколо Д.Стросс-Кана якщо і безпідставний, все одно має місце...

http://economics.unian.net/ukr/detail/88449

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Російські ЗМІ

Видання «Ведомости» у публікації «Штрафний збиток» пише - в Росії наглядові органи збиткові. У 2010 р. вони витратили 91200 млн. руб., а стягнули у вигляді штрафів всього 12,5 млрд. руб. На виявлення одного порушення Россільгоспнагляд витрачає майже 1 млн. руб.

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/260393/shtrafnoj_ubytok

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Також «Ведомости» у публікації «Газпром» заплатить» пишуть - Мінфін РФ придумав, як поповнити скарбницю за рахунок «Газпрому», пощадив інших виробників газу. Пропозиція міністерства - ввести підвищений ПВКК на газ тільки для власників газопроводів...

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/260395/gazprom_zaplatit

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Видання «Известия» у публікації «Чорні дні нафти» пише - ціни на нафту впали. Бюджет Росії помітить це через кілька місяців. Він знову стане дефіцитним через величезний обсяг соціальних зобов`язань. Залишаються примарні надії, що бензин подешевшає, але і цьому рано радіти. Економіку доведеться рятувати від нафтової залежності...

http://www.izvestia.ru/economic/article3155278/

(УНІАН)