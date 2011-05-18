Азаров: у змінах до Податкового кодексу враховано всі зауваження бізнесу

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ наголошує, що при підготовці законопроекту про зміни до Податкового кодексу уряд врахував практично всі зауваження і пропозиції, що надійшли від представників бізнесу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на засіданні Кабінету міністрів.

«Ретельне обговорення з бізнесом компромісних норм дало відповідь практично на всі питання, які порушували перед владою підприємці. Тому можна стверджувати, що в цілому зміни до Податкового кодексу захищають робочі місця в малому і середньому бізнесі, і сприятимуть їх збільшенню», - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому прем`єр зробив зауваження розробникам документа за те, що вони затягнули з підготовкою відповідних змін.

Він також відзначив, що уряд просить Верховну Раду розглянути законопроект в першочерговому порядку.

Довідка УНІАН. Законопроект про внесення змін до Податкового кодексу та інші законодавчі акти щодо спрощеної системи оподаткування, обліку і звітності суб`єктів малого підприємництва (№8521) зареєстровано в парламенті 16 травня 2011 року. Серед іншого він передбачає скасування норми, згідно з якою платники податку на прибуток не можуть відносити на валові витрати придбання товарів/послуг у фізичних осіб - платників єдиного податку.