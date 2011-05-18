В УНІАН відбудеться майстер-клас щодо особливостей створення ефективної команди

Сьогодні в агентстві УНІАН у рамках роботи Лабораторії «Зроби себе сам» відбудеться майстер-клас бізнес-тренера Олени ЛАМАНОВОЇ «Як створити ефективну команду для реалізації бізнес-завдань».

За словами О.ЛАМАНОВОЇ, від того, наскільки команда ефективна і результативна, залежить успіх роботи підрозділу і бізнесу в цілому.

«У хорошій команді кожен співробітник знає своє місце і функції, розуміє і приймає сильні сторони і обмеження своїх колег, разом з іншими прагне до досягнення загальної мети, відповідаючи при цьому за свою частину роботи. Як всього цього добитися, ви дізнаєтеся на запропонованому майстер-класі», - сказала О.ЛАМАНОВА.

Програма майстер-класу:

1. Що таке команда, її ефективність і результативність? Про яку команду мріє кожен керівник? Визначаємося з поняттями і прояснюємо цілі.

2. Закони життя команди (організації) як системи, які працюють навіть в тому разі, якщо ми про них не знаємо! Закон ієрархії, баланс між «брати» і «давати», право на місце в системі.

3. Формування команди під цілі та завдання компанії й підрозділу. Підбір, заміна, професійне і особове зростання співробітників для керівника.

4. Розподіл функцій, відповідальності і повноважень в колективі через знання сильних і слабких сторін своїх співробітників. Стилі менеджменту по Адізесу.

5. Об`єднання і керованість команди як процес і результат роботи керівника зо командоутворення.

Майстер-клас розрахований на керівників підрозділів - початківців і майбутніх, керівників із досвідом, а також власників малого бізнесу.

Час проведення семінару – 18 травня, середа. Початок о 18.30. Тривалість – 3 години. Адреса – м. Київ, вул. Хрещатик, 4.

Детальніше про запис на семінар можна дізнатися тут: http://press.unian.net/ukr/seminars-109667.html

Довідка УНІАН: Олена ЛАМАНОВА – фахівець з управління людьми в комерційних і некомерційних організаціях, сертифікований коуч, бізнес-тренер, засновник і директор компанії «Трилліум™» / м. Київ (www.trillium.com.ua), автор і керівник проектів: «Школа Лінійного Керівника» (http://trillium.com.ua/agentstvo-po-upravleniyu-personalom/) і «Школа Сімейного Бізнесу» (http://trillium.com.ua/centr-obrazovaniya/). Досвід роботи у сфері навчання і розвитку: з 1992 року (18 років).

Запропонований майстер-клас є фрагментом курсу навчання «Школа Лінійного Керівника». У травні-червні курс навчання «Школа Лінійного Керівника» відбудеться в повному обсягу у формі окремих майстер-класів, що доповнюють один одного, на базі УНІАН.