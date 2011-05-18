Єфремов не бачить підстав для відставки уряду Азарова

Лідер фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ не бачить підстав для відставки уряду Миколи АЗАРОВА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на брифінгу, відповідаючи на питання, чи можлива відставка всього уряду.

Він наголосив: «Я поки що не бачу підстав, щоб змінювати уряд АЗАРОВА». «У нас є відповідні економічні показники – ВВП зростає на 4,6%, інфляція - ви знаєте яка, і ми сподіваємося, що уряд впорається з цим питанням», - наголосив О.ЄФРЕМОВ.

На його думку, «ті функції, які має виконувати уряд, він виконує вчасно і в строк».

«Сьогодні ми можемо говорити про якість тих чи інших починань, що здійснюються, але те, що вони є, це вже добре», - сказав О.ЄФРЕМОВ.

За його словами, «впродовж останніх 5 років взагалі ми не бачили жодних починань». «Коли ми сьогодні критикуємо уряд АЗАРОВА за окремі прорахунки в роботі, то попередній уряд був суцільним прорахунком», - вважає О.ЄФРЕМОВ.

Він заявив, що «у прихильників відставки уряду АЗАРОВА все менше і менше шансів».

Як сказав О.ЄФРЕМОВ, сьогодні в уряді відбуваються кадрові зміни і в цьому немає «нічого надприродного».