Можлива відставка Стросс-Кана не чинитиме значного впливу на Україну - експерти

Можлива відставка глави Міжнародного валютного фонду (МВФ) Домініка СТРОСС-КАНА навряд чинитиме значний вплив на Україну.

Таку думку висловили в інтерв`ю УНІАН низка опитаних експертів.

Зокрема, за словами керівника інформаційно-аналітичного центру FOREX CLUB в Україні Миколи ІВЧЕНКА, скандал з головою МВФ навряд істотно позначиться на процесі співпраці МВФ з Україною. "Враховуючи попередні домовленості, Україна цього року має одержати від МВФ близько 6 млрд. доларів. Ми вважаємо, що у разі, якщо суд визнає СТРОСС-КАНА винним, МВФ досить швидко знайде заміну директору, і це не вплине на процедуру отримання Україною кредиту МВФ", - сказав він.

М.ІВЧЕНКО також відзначив, що можливе звільнення Д.СТРОСС-КАНА не чинитиме значного впливу на діяльність МВФ. "Заміну в цьому разі буде знайдено досить швидко. Світова спільнота розуміє, що в умовах нестійких темпів зростання економік окремих країн залишати без керівника таку організацію було б недоречним. Тому лідери країн - донорів МВФ і, звичайно ж, США, у разі потреби намагатимуться у короткі терміни знайти наступника на цю посаду", - сказав експерт. За його словами, затягування отримання кредиту від МВФ пов`язане з необхідністю виконання Україною вимог МВФ, а не з можливою зміною керівництва МВФ.

За словами аналітика АТ "Ерсте Банк" Мар`яна ЗАБЛОЦЬКОГО, на місце Д.СТРОСС-КАНА може прийти людина, яка була б прихильником більш жорстких умов кредитування для держав, проте навряд чи це матиме велике значення для України. "У будь-якому разі до рішення про видачу кредиту залучено багато людей з самого МВФ, а також можливе лобіювання третіх сторін", - відзначив він. М.ЗАБЛОЦЬКИЙ також додав, що навіть без кредиту МВФ "Україна почувається дуже комфортно". "Вартість залучень на зовнішніх ринках як для уряду, так і для українських компаній продовжує знижуватися навіть після новин, що МВФ поки не відвідує Україну. Жодний з кредитів МВФ не призначається для фінансування дефіциту бюджету, і має суто психологічний ефект. Тому поки що, разом зі СТРОСС-КАНОМ чи без нього, з кредитом чи без нього, Україні нема чого хвилюватися", - сказав М.ЗАБЛОЦЬКИЙ.

Нагадаємо, зараз директор-розпорядник МВФ Д.СТРОСС-КАН очікує на суд в одній з в`язниць Нью-Йорка. Його обвинувачують за сімома статтями, головна з яких - зґвалтування.

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