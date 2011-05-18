Головне на 18 травня

Енергетика

Українські нафтогазовидобувні підприємства у січні-квітні п.р. скоротили видобуток природного газу на 1,8%, порівняно з аналогічним періодом 2010 року, до 6,4 млрд. куб. м.

Про це УНІАН повідомили у Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням Держкомстату, у січні-квітні видобуток нафти в Україні скоротився на 5,1%, порівняно з аналогічним періодом 2010 року, до 0,808 млн. тонн.

Видобуток газового конденсату у Україні в січні-квітні скоротився на 10,1%, порівняно з аналогічним періодом 2010 року, до 291,0 тис. тонн, а газу нафтового супутнього збільшився на 7,1% – до 232,0 млн. куб. м.

Заступник генерального прокурора України Ренат КУЗЬМІН заявляє, що екс-прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО погрожувала екс-голові НАК "Нафтогаз України" Олегу ДУБИНІ звільненням у разі його відмови підписати газові контракти з ВАТ «Газпром» у січні 2009 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заступник генпрокурора заявив у ході засідання тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з розслідування обставин підписання газових контрактів між НАК "Нафтогаз України" і компанією "Газпром".

За словами Р.КУЗЬМІНА, О.ДУБИНА відмовлявся підписувати контракти, запропоновані російською стороною, без відповідного рішення Кабінету міністрів України, проте в подальшому зробив це під тиском Ю.ТИМОШЕНКО.

«Вона (Юлія ТИМОШЕНКО - УНІАН) втрутилася у переговорний процес, вона втрутилася у дії суб`єкта господарювання, вона дала письмові вказівки укласти цей договір, вона вимагала це під загрозою звільнення ДУБИНИ з роботи», - сказав заступник генпрокурора.

Р.КУЗЬМІН також зазначив, що Ю.ТИМОШЕНКО надала екс-голові «Нафтогазу України» урядову директиву на підписання газових угод з печаткою Кабміну. При цьому дана директива не була затверджена колегіальним рішенням уряду.

Росія проти поширення правил Третього енергопакета на ГТС України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це віце-спікер Держдуми Росії, Президент російського газового товариства Валерій ЯЗЄВ повідомив на прес-конференції в Берліні.

«Наша позиція така: Третій енергетичний пакет має діяти там, де закінчуються наші магістральні газопроводи – «Північний потік», «Південний потік», а також трубопровідні системи, які йдуть через Україну.., аби право доступу третіх осіб не розумілося буквально, а був якийсь гнучкий механізм», - сказав В.ЯЗЄВ.

Він нагадав, що Україна ратифікувала угоду про вступ до енергетичного співтовариства Європи, що передбачає ухвалення, зокрема, норм третього енергетичного пакета.

«Це ставить під питання, а чи зможе Україна виконати зобов`язання перед «Газпромом» про прокачування задекларованих обсягів газу... Україна як завжди між – хоче повномасштабної співпраці як з «Газпромом», так і з ЄС», - сказав він.

За його словами, впровадження загальноєвропейських норм в енергетичну сферу в Україні ускладнює відносини з Росією.

До схвалення якихось великих форматів співпраці між Україною і РФ діятиме нинішній газовий контракт.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ сказав на прес-конференції в Москві, відповідаючи на запитання українських журналістів.

"Запропонуйте те, що ви вважаєте правильним, і ми готові розглянути ці варіанти. Але до того, як схвалені якісь великі формати співпраці, діє та угода, яка була підписана кілька років тому. Договори мають виконуватися. Це очевидно", - сказав Д.МЕДВЕДЄВ.

Він відзначив, що тема газу - одна з тих, що найчастіше зустрічаються в його політичній практиці під час контактів з керівництвом України, з Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ зокрема.

"Ми обговорюємо цю тему. Ця тема економічна, хоча, звичайно, наслідки її для України (і для Росії теж) мають широкомасштабний характер, що далеко виходить просто за рамки економіки. Однак, насамперед, це все ж питання взаємовигідної співпраці", - сказав він.

За його словами, ціни на газ формуються за відомими економічними законами на підставі адаптованих і загальноприйнятих формул.

"Ці ціни і мають застосовуватися. Але це не означає, що ми не повинні вибудовувати плани на майбутнє і не дивитися на можливості, наприклад, використання різного роду цікавих економічних проектів, які, у разі реалізації, припустимо, у вас або у нас, пом`якшать цю ситуацію. Тобто, іншими словами, тут немає затятої позиції, що от тільки така ціна і все", - підкреслив Д.МЕДВЕДЄВ.

Фінанси

Міністр фінансів США Тімоті ГАЙТНЕР заявив, що після арешту глава Міжнародного валютного фонду Домінік СТРОСС-КАН, "вочевидь, не в змозі" керувати організацією і потребує заміни, повідомляє Бі-Бі-Сі.

Такої ж думки дотримується і міністр фінансів Австрії Марія ФЕКТЕР.

"Я не стану коментувати юридичні питання, але враховуючи ситуацію, що створилася, а також той факт, що його не було відпущено під заставу, йому варто задуматися, чи не завдає він шкоди МВФ", - заявила вона.

Міністр фінансів Іспанії Елана САЛЬГАДО сказала, що проти глави МВФ "висунуто дуже серйозні звинувачення", але лише він сам може вирішити, чи має він подавати у відставку.

Зараз директор-розпорядник МВФ Д.СТРОСС-КАН чекає суду в одній із в`язниць Нью-Йорка. Він звинувачується за сімома статтями, головна з яких - згвалтування.

Уряд України чекає, що за підсумками перших 5 місяців (січень-травень) доходи Державного бюджету буде перевиконано на 3,51 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив міністр фінансів України Федір ЯРОШЕНКО.

«За підсумками 5 місяців очікується перевиконання доходів Держбюджету у розмірі 3,51 млрд.», - сказав Ф.ЯРОШЕНКО.

При цьому, відповідаючи на питання журналістів, він повідомив, що у разі потреби уряд може вдатися до запозичення коштів на зовнішніх ринках, окрім кредиту МВФ, проте не став уточнювати, коли і в яких обсягах це може відбутися.

«Гроші люблять тишу. Це (запозичення – УНІАН) питання бізнесу, і я, як міністр фінансів, дивлюся, коли будуть сприятливі умови для виходу на ринок», - сказав Ф.ЯРОШЕНКО.

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ доручив Міністерству фінансів упродовж тижня завершити підготовку програми реформування податкової та митної служб.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на засіданні Кабінету міністрів.

М.АЗАРОВ зазначив, що Президент Віктор ЯНУКОВИЧ ще в березні доручив упродовж місяця підготувати таку програму, проте досі її не винесено на розгляд уряду.

«Термін закінчується – програму на розгляд уряду не внесено, тому доручаю Міністерству фінансів з Державною митною і податковою службами упродовж тижня внести цю програму на розгляд уряду», - сказав М.АЗАРОВ.

Він зазначив, що в результаті реформування митна і податкова служби мають перетворитися із «суто фіскальних» на органи «захисту економічних інтересів України».

«Головною функцією податкової і митної служб мають стати не стягнення податків, а створення умов для сплати суб`єктами всіх податкових зобов`язань», - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому він зазначив, що програма реформування має враховувати досвід подібних реформ, проведених у Грузії, Чехії та Естонії.

Приватизація Київський апеляційний господарський суд скасував рішення Господарського суду Києва і ухвалив нове рішення щодо задоволення позову Генпрокуратури України про повернення в держвласність 68,01% акцій ВАТ "Запорізький алюмінієвий комбінат" (ЗАлК).

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Генпрокуратури.

"Повернуто зазначений пакет акцій державі в особі Фонду державного майна України", - говориться в повідомленні Генпрокуратури.

За інформацією прес-служби, розірвано договори купівлі-продажу 68,01% пакета акцій ВАТ "ЗАлК", укладені між Фондом державного майна України і ЗАТ "АвтоВАЗ-Інвест" і між ЗАТ "АвтоВАЗ-Інвест" і компанією "VELBAY HOLDINGS LIMITED" (Кіпр).

Як відзначили у прес-службі Генпрокуратури, суд апеляційної інстанції погодився з доводами Генеральної прокуратури України про те, що у зв`язку з розірванням за ініціативою ВАТ "ЗАлК" кредитної угоди з рефінансування інвестором заборгованості товариства в сумі 75,5 млн. дол., істотно змінилися обставини, чим істотно порушені майнові інтереси держави.

Соціальна політика

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ вважає, що уряду має всі можливості для збільшення у Державному бюджеті соціальних витрат.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на засіданні Кабінету міністрів.

“У нас є підстави готувати зміни до бюджету в частині збільшення витрат, в першу чергу, соціальних, оскільки економічний розвиток такі підстави дає”, - сказав М.АЗАРОВ.

Він відзначив, що результати першого кварталу свідчать про закріплення тенденції зростання економіки. Крім того, М.АЗАРОВ нагадав, що з 1 липня уряд планує підвищити посадові оклади у бюджетній сфері.

Віце-прем`єр-міністр - міністр соціальної політики України Сергій ТІГІПКО заявляє, що остаточний варіант пенсійної реформи майже готовий.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні журналістам.

При цьому С.ТІГІПКО не став уточнювати, які саме зміни і доповнення планується внести до раніше запропонованої програми пенсійної реформи.

«Вони (зміни) практично готові, але суть я поки не роз`яснюватиму, оскільки цю суть поки не схвалив Кабінет міністрів», - сказав С.ТІГІПКО.

Він в чергове наголосив, що пенсійну реформу проводити необхідно, і висловив сподівання, що в червні вона буде схвалена Верховною Радою.

Сьогодні близько тисячі підприємців зі Львівщини вирушають до Києва, щоб приєднатися до учасників акції «Вперед!» запланованої на 19 травня.

Про це повідомив УНІАН співголова Ради підприємців України при Верховній Раді України Євген ШАПОВАЛЕНКО.

Він наголосив, що цього разу організованих виїздів учасників акції автобусами не буде, щоб «уникнути інцидентів з працівниками ДАІ».

«Я телефонував перевізникам Львівщини, які раніше нам надавали послуги. Вони мені повідомили, що їх працівники ДАІ попередили про те, що в разі надання нам автобусів їх позбавлятимуть ліцензії. Мовляв, причини для цього знайдуть», - зазначив Є.ШАПОВАЛЕНКО.

Він також повідомив, що до Києва підприємці вирушають власним автотранспортом і залізницею зі Львова, Стрия, Дрогобича, Самбора, Борислава, Нового Роздолу.

«На Львівщині акцію протесту «Вперед!» підтримали близько 150 громадських організацій і рухів, представники яких вирушають до Києва», - додав Є.ШАПОВАЛЕНКО.

За його словами, акцій протесту підприємців 19 травня на Львівщині не планується.

(УНІАН)