Анонс на 19 травня

* Президент України Віктор Янукович з робочою поїздкою побуває в Закарпатській області.

* Прес-конференція з нагоди проведення 19-21 травня в Києві V-го Всеукраїнського фестивалю науки, приуроченого до професійного свята науковців - Дня науки Урочисте відкриття Фестивалю. У церемонії відкриття візьмуть участь: президент НАНУ Б. Патон, міністр освіти і науки України Д. Табачник, голова Держагентства з питань науки, інновацій та інформатизації України В. Семиноженко. Запрошені: Прем`єр-міністр України, керівники дипломатичних представництв іноземних держав в Україні, відомі політики, діячі культури і мистецтв.

* Почне роботу II Міжнародна конференція «М`ясне тваринництво України - 2011». Організатори - Асоціація «Український клуб аграрного бізнесу» та агентство «AgriEvent» за підтримки Мінаграполітики і продовольства України. Учасники: голова правління корпорації «Сварог Вест Груп» Андрій Гордійчук; ген.директор ТОВ «Сагро» Ігор Бучацький; фінансовий директор групи компаній "Агротон" Андрій Анпілов; ген.директор ТОВ «Агрокомплекс «Зелена долина» Роман Мазур та ін.

* Біля ВРУ пройде Весняний марш протесту в рамках Всеукраїнської громадської акції «Вперед». Друге засідання Народної колегії Всеукраїнської громадської акції «Вперед». Планується брифінг організаторів акції на тему: «Цілі та завдання Весняного маршу протесту і 2-ї Народної колегії Всеукраїнської акції «Вперед». Підхід організаторів акції до представників ЗМІ біля пам`ятника Героям Революції (навпроти головного входу в Маріїнський палац).

* За участю першого заст.голови КМДА Олександра Мазурчака та начальника Головного управління цінової політики Василя Яструбинського відбудеться брифінг на тему: «Тарифи на житлово-комунальні послуги».

* Відбудеться пленарне засідання Верховної Ради України.

* Засідання НКРЕ.

* Круглий стіл на тему: «Нові принципи нагляду і контролю за продукцією в Україні». Учасники: Віталій Башинський, заступник голови Держкомветмедицини Україні; Дарина Безякіна, заст.начальника управління Держінспекції з контролю за якістю лікарських засобів МОЗ України; Олександр Бороданя, президент ліги «Укршкірвзуттяпром»; Неля Бутильская, заст.директора департаменту регуляторної політики Мінекономіки України; Вадим Лиманський, координатор комітетів ЄБА; Віктор Трофименко, виконавчий директор Союзу споживачів України.

* Прес-конференція першого заступника міністра аграрної політики і продовольства України Миколи Безуглого на тему: «Актуальні питання продовольчого забезпечення України».

* Відбудеться спільна прес-конференція першого заст.голови Національного банку України Юрія Колобова і виконавчого директора Thomson Reuters в Росії і СНД Массімо Ді Грегоріо на тему: "Впровадження Українського індексу ставок по депозитах фізичних осіб".

* Відбудуться «Енергетичні дебати», організовані Інститутом енергетичних досліджень спільно з аналітично-інформаційним агентством «Головком». Тема: «Українська енергетика очима міністрів». У дискусійній панелі візьмуть участь: міністри палива та енергетики Сергій Єрмілов (2002-2004 рр.), Іван Плачков (2005-2006 рр.) та Юрій Продан (2007-2010 рр.). Модератор - директор Інституту енергетичних досліджень Дмитро Марунич.

* Круглий стіл на тему: «Чи є можливість зробити аграрний сектор України одним зі світових лідерів?". Організатори - Міжнародний Фонд Блейзера та інформаційно-аналітичний портал «Полiт.ua». Запрошені: Олег Устенко, виконавчий директор Міжнародного Фонду Блейзера; Леонід Козаченко, голова Ради підприємців при КМУ, президент УАК; Жан-Жак Ерве, радник правління сільськогосподарської групи банку Credit Agricole, академік Академій сільського господарства Росії, Україні, Франції; Джон Шморгун, президент агрохолдингу «Harmelia»; Ігор Лавриненко, керівник аналітичного відділу, «Реформаторський клуб».

* Відбудеться мультимедійний відеоміст Санкт-Петербург-Київ на тему: "Як захистити своє місто? Досвід Санкт-Петербурга і Києва". Учасники в Києві: Ігор Луценко, активіст ГІ "Збережи старий Київ"; Єгор Соболєв, керівник цивільної служби "Свідомо", керівник агентства журналістських розслідувань "Свідомо"; Михайло Дегтярьов, директор музею історії України; Микола Жариков, екс-архітектор Києва. У Санкт-Петербурзі: Сергій Горбатенко, історик архітектури, голова Санкт-Петербурзького відділення Міжнародної ради з питань пам`яток і визначних місць; Дмитро Литвинов, активіст громадського руху "Живе місто".

* Прес-конференція з приводу проведення рекламно-інформаційної акції "Відпочивайте в Україні". Учасники: Дмитро Заруба, заст.голови Держслужби туризму і курортів; Олег Литвяк, директор Національного туристичного офісу; Ігор Слісаренко, голова Асоціації журналістів "Туристичний прес-клуб України". Акція ініційована Держслужбою туризму і курортів, Асоціацією журналістів "Туристичний прес-клуб України" та Національним туристичним офісом України.

* Прес-конференція на тему: «Готовність столичних пляжів до відкриття літнього сезону». В роботі візьме участь генеральний директор КП «Плесо» Павло походить.

* Круглий стіл на тему: "Перспективи Україна крізь призму головування в Раді Європи". Засідання відбудеться під головуванням директора Інституту української політики Костя Бондаренка. Запрошені: представники Міністерства закордонних справ, Представництва Європейського союзу в Україну, політики та експерти.

* Круглий стіл Конфедерації Будівельників України на тему: "Актуальність прийняття Закону "Про персоніфікації відповідальності за правопорушення у сфері містобудівної діяльності" в рамках Закону "Про регулювання містобудівної діяльності". Учасники: Ігор Лисов, народний депутат України; Віктор Матчук, народний депутат України; Ксенія Ляпіна, народний депутат України; Олександра Кужель, депутат ВРАРК; Ігор Соколов, заступник міністра регіонального розвитку та будівництва; Андрій Кондратов, радник віце-прем`єр-міністра України - міністра соціальної політики; Лев Парцхаладзе, голова ради директорів Конфедерації будівельників України та ін.

* Круглий стіл на тему: «Економіка України в 2011 році: прогноз динаміки, виклики та ризики». Організатор - Національний інститут стратегічних досліджень. Запрошені: Валерій Геєць, директор Інституту економіки та прогнозування НАНУ; Ірина Крючкова, заступник міністра економіки України; Ігор Шумило, виконавчий директор з економічних питань НБУ; Ігор Манцуров, директор НДЕІ Міністерства економіки України; Ігор Бураковський, директор Інституту економічних досліджень та політичних консультацій; Трохим Ковальчук, голова Наглядової ради банку «Аркада»; Олександр Сугоняко, президент АУБ та ін.

* Круглий стіл на тему: «Готовність України до інтеграції в Європейське енергетичне співтовариство: виконання Директиви 2001/80/ЕС». Організатори: Комітет з питань європейської інтеграції спільно з Міжнародним центром перспективних досліджень.

* 15-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: "Після 15 місяців жорсткої боротьби зі свавіллям - перша перемога книгарні «Сяйво» у Господарському Суді". Учасники: директор книгарні «Сяйво» Алла Лазуткіна, заст.директора Алла Решетнікова, громадський захисник Костянтин Клімашенко, адвокат Олег Король, голова Бюро журналістських розслідувань "Свідомо" Єгор Соболєв. 17 травня 2011 Колегія судів Господарського Суду м. Києва визнала незаконними: аукціон з продажу приміщень ТОВ «Книгарня «Сяйво»; договір купівлі-продажу цих приміщень; договір купівлі-продажу приміщення книгарні «Сяйво», укладений між ТОВ «Абріль Студія» та імітаторами книгарні - ТОВ «Книжковий світ «Сяйво»; договір іпотеки приміщень книгарні «Сяйво». Також було повністю відмовлено у задоволенні позову про визнання права власності на приміщення книжкового магазину імітаторові книгарні «ТОВ «Книжковий світ «Сяйво» (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Потрібна акредитація. Телефон: 067 406 12 61. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

* Концерн ТЮФ ЗЗЮД (TÜV SÜD), світовий лідер інспекційних, експертних та сертифікаційних послуг, в 2010 році відкрив своє представництво в Україні. Обсяг продажів концерну в 2010 році склав 1,6 млрд. євро. Прес-конференція, де можна дізнатися інформацію про плани діяльності ТЮФ ЗЮД в Україні, підсумки діяльності Концерну в 2010 році, особливості сертифікації промислових підприємств, електроенергії, отриманої від відновлюваних джерел, сертифікації систем менеджменту та ін.

* Відбудеться підхід до преси Секретаря РНБО України та Керівника Бюро національної безпеки Республіки Польща Станіслава Козея за підсумками зустрічі в рамках робочого візиту в Україну керівника БНБ РП. Під час зустрічі сторони обговорять питання підготовки угоди про асоціацію Європейського Союзу з Україною, співпраці в галузі політики безпеки та оборони, регіональної безпеки, енергетичної безпеки, підготовки до чемпіонату ЄВРО-2012.

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