Україна та Румунія розпочали новий етап у відносинах - Грищенко

Міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО здійснив одноденний офіційний візит до Румунії.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики МЗС України, керівник українського зовнішньополітичного відомства вчора прибув до Бухаресту, щоб реалізувати проявлене в останній період бажання обох сторін нормалізувати політичний діалог та співробітництво на всіх рівнях.

Під час зустрічі з Президентом Румунії Траяном БЕСЕСКУ К.ГРИЩЕНКО передав йому особистий лист від Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА з подякою за підтримку румунською стороною заходів, що відбулися в Києві в квітні з нагоди 25-ої річниці Чорнобильської катастрофи, та за фінансовий внесок Румунії в спорудження об’єкту «Укриття» над четвертим енергоблоком ЧАЕС. Глава українського МЗС також довів до Т.БЕСЕСКУ тверду позицію керівництва України щодо розбудови партнерських та добросусідських відносин з Румунії. Румунський лідер, зі свого боку, запевнив, що офіційний Бухарест надаватиме всебічну підтримку європейській інтеграції України та, зокрема, процесу переговорів щодо укладання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

В рамках бесіди з главою Сенату Румунії Мірчою ДЖОАНЕ та групою членів верхньої палати румунського парламенту обговорювалися перспективи реалізації спільних масштабних проектів в сфері транспорту та енергетики. Румунські депутати підтвердили свій намір ближчим часом відвідати Україну з візитом на запрошення голови Верховної Ради Володимира ЛИТВИНА.

В румунському зовнішньополітичному відомстві пройшли ґрунтовні переговори делегацій МЗС двох країн з широкого кола питань двосторонніх відносин. К.ГРИЩЕНКО та його румунський колега Теодор БАКОНСКІ домовилися зосередитися на завершенні роботи над низкою важливих двосторонніх угод і сприяти їх підписанню на різних рівнях. Зокрема, керівник українського МЗС наголосив на особливій зацікавленості Києва в укладенні угоди про малий прикордонний рух, яка дозволить мешканцям прикордонних районів двох країн вільно їздити до сусідів. Окремо К.ГРИЩЕНКО та Т.БАКОНСКІ відзначили взаємну допомогу двох країн в евакуації українців та румунів з охопленої війною Лівії.

Також міністри закордонних справ досягли згоди щодо необхідності деполітизації питань захисту національних меншин в обох державах та важливості відновлення роботи механізмів моніторингу дотримання прав етнічних українців в Румунії та румунів в Україні. При цьому К.ГРИЩЕНКО зауважив, що офіційний Київ розраховує на те, що румунська сторона зверне увагу на недостатню кількість середніх навчальних закладів з українською мовою викладання та сприятиме відкриттю нових українських шкіл в місцях компактного проживання українців.

Керівник українського МЗС запросив свого румунського колегу ближчим часом відвідати Україну з візитом.