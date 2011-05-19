ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 19 травня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

«Діло» в публікації «На дорогий бензин «Нафтогазу» не знайшлося покупців» пише - НАК виставила на торги своє паливо. Таким чином держава має намір стабілізувати цінову ситуацію на ринку АЗС. Але покупців на такий бензин не знайшлося, тому що його ціна виявилася занадто високою: "95-й" коштував 10,55 грн…

http://delo.ua/business/na-dorogoj-benzin-naftogaza-157692/

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Також «Діло» подає матеріал «У Дерипаски відібрали Запорізький алюмінієвий комбінат», в якому пише - після фактичного припинення роботи "ЗаЛКу" Київський суд ухвалив рішення про повернення комбінату у власність держави. Приводом послужило те, що власники "ЗаЛКу" розірвали кредитну угоду про рефінансування заборгованості компанії...

http://delo.ua/business/u-deripaski-otobrali-zaporozhsk-157688/

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Видання «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Не обминайте повз», в якому пише - наступного року Україна відчує на собі негативний вплив обхідних російських газопроводів. Вчора було оголошено, що Nord Stream, який проходить по дну Балтійського моря, буде запущений на початку IV кварталу цього року. У зв`язку з цим втрачена вигода України в майбутньому році складе близько $ 700 млн. Уникнути зниження обсягів прокачування українською територією можна хіба що завдяки передачі ГТС в СП "Нафтогазу" і "Газпрому", відзначають експерти. Але переговори з Росією з газових питань проходять дуже складно...

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1643324

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Також «Комерсант-Україна» публікує матеріал «За правилами зони», в якому пише - сьогодні в Мінську представники країн СНД повинні підписати нову редакцію договору про створення зони вільної торгівлі (ЗВТ). Документ ускладнить використання країнами обмежень імпорту і дозволить вирішувати торговельні суперечки в спеціальному органі. Це дасть українським виробникам можливість краще захищати свої інтереси в країнах, що не входять до СОТ, але залишить за Росією перевагу перед іншими учасниками договору, вважають експерти...

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1643287

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Видання «Економічні відомості» публікує матеріал «Ціни готуються до відпустки», в якому пише - напередодні сезону літніх відпусток стався сплеск цін на основні види металопродукції. Найімовірніше, вартість сталевого прокату буде повільно знижуватися аж до вересня...

http://markets.eizvestia.com/full/ceny-gotovyatsya-k-otpusku

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Також «Економічні відомості» подають матеріал «Янукович бачить мету», в якому пишуть - Віктор Янукович натхнений позитивною динамікою наповнення держбюджету в першому кварталі 2011 р., і планує до кінця року вийти на бездефіцитний бюджет. Експерти вважають цю мету досяжною...

http://state.eizvestia.com/full/yanukovich-vidit-cel

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«Економічні відомості» публікують матеріал «умиротворити Бухарест», в якому пишуть - після тривалої паузи офіційний Київ вирішив активізувати двосторонні відносини з Бухарестом, який претендує на українську територію...

http://state.eizvestia.com/full/umirotvorit-buharest

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Газета «Сьогодні» у публікації «Українські замки пустять з молотка - під готелі та ресторани» пише - в Україні можуть почати розпродаж замків і палаців, яких у країні близько двох сотень. Більшість руйнується через брак грошей на ремонт (у рік для порятунку десятків замків Львівщини виділяють всього близько 15 млн. грн., Тоді як на кожен з них треба на порядок більше). Зараз на продаж частини замків накладено мораторій...

http://www.segodnya.ua/news/14250880.html

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Також «Сьогодні» у публікації «Бізнесу повинно полегшати. 8 головних новинок» пише - через півроку після «податкового Майдану» Кабмін взяв до уваги прохання малого бізнесу і подав до Раду законопроект про внесення змін до Податкового кодексу. Депутати хочуть його прийняти до відпустки...

http://www.segodnya.ua/news/14250872.html

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Сайт «УНІАН-економіка» у публікації «Київ-2025: «комуналку» віддадуть у концесію» пише - згідно з проектом Стратегії розвитку Києва до 2025 року, зношене до межі столичне ЖКГ планують рятувати приватними руками...

http://economics.unian.net/ukr/detail/88537

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Російські ЗМІ

Видання «Ведомости» у публікації «Доплата за газову війну» пише - «Газпром» продовжує платити за конфлікт з Україною. Минулого року - 5,3 млрд. руб. неустойки за недобір газу з родовища, яке розробляє разом з німецькими BASF і E. On

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/260473/doplata_za_gazovuyu_vojnu

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Також «Ведомости» у публікації «Чужий формат» пишуть - перша велика прес-конференція президента Росії Дмитра Медведєва вийшла дивною: ні підсумків не підвів, ні планами на майбутнє не поділився...

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/260474/chuzhoj_format

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Видання «Известия» у публікації «Спокуса Арктикою» пише - британська BP запропонувала "Роснєфті" нову співпрацю в Арктиці, так що альянс все-таки може скластися. Однак, як заявив в інтерв`ю "Известиям" віце-прем`єр Ігор Сечин, надалі з BP потрібно працювати обережніше. В "Роснєфті" готові розглядати й інші варіанти співпраці, до прикладу з Exxon, Shevron або Shell...

http://www.izvestia.ru/economic/article3155337/

(УНІАН)