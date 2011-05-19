Ядуха: небезпечні боєприпаси, що зберігаються за 27 км від ХАЕС, вивезуть до 2015 року

Повна ліквідація арсеналу боєприпасів у селі Цвітоха Славутського району, розташованого за 27 кілометрів від Хмельницької атомної електростанції, завершиться до 2015 року.

Про це у коментарі кореспонденту УНІАН повідомив голова Хмельницької облдержадміністрації Василь ЯДУХА.

“Ми отримали лист від Міністерства оборони України, у якому йдеться, що військову частину А1358, що розташована у селі Цвітоха, буде розформовано до 2015 року. Відповідно, небезпечний арсенал також поетапно до цього часу буде ліквідовано”, - пояснив він.

Голова ОДА спростував інформацію, що Міністерство надзвичайних ситуацій України зволікає з цим питанням. За його словами, насправді виконавцем робіт є Міноборони, а МНС тільки контролює процес.

“Чому йде зволікання з ліквідацією боєприпасів? Бо потрібно виважено підготуватися до вивезення снарядів та отримати з держбюджету потрібне фінансування”, - зазначив В.ЯДУХА.

Як повідомляв УНІАН, 13 травня лідер Народного Руху України, народний депутат Борис ТАРАСЮК закликав прем’єр-міністра Миколу АЗАРОВА та секретаря РНБО Раїсу БОГАТИРЬОВУ вжити дієвих заходів для ліквідації арсеналу боєприпасів у с.Цвітоха Славутського району Хмельницької області, що несе потенційну загрозу техногенній безпеці ХАЕС і жителів навколишніх населених пунктів.

За словами парламентарія, у с. Цвітоха розміщено арсенал Збройних сил України, де, за даними експертів, зберігається близько 57 тисяч тонн ракет для реактивних систем залпового вогню «Смерч» та «Ураган», з дальністю розльоту до 30 км.

«У випадку надзвичайної ситуації на арсеналі в с. Цвітоха можливим наслідком стане, як зазначають фахівці, розліт ракет на велику відстань та мінування значних площ протипіхотними мінами типу ПФМ-1. Тому цей об’єкт є потенційно небезпечним і несе, у разі надзвичайної події, загрозу не лише Хмельницькій АЕС, яка знаходиться на відстані 27 км від арсеналу, але й залізниці Київ - Львів (50 м) і навколишнім населеним пунктам, в тому числі місту Шепетівка (5 км)», – йдеться в запиті депутата.

17 травня В.ЯДУХА заявив, що для ліквідації арсеналу боєприпасів у селі Цвітоха Славутського району потрібно 25-30 млн. грн.

“Ми б’ємо тривогу, оскільки на відкритому небі знаходиться близько 5 тис. тонн снарядів. Частину коштів, а це 15 млн. грн., вже виділено з держбюджету і на них виконано 20% робіт”, - зауважив він і додав, що утилізація боєприпасів відбуватиметься за межами Хмельницької області. “Арсенал боєприпасів у с. Цвітоха для території області є небезпечним та потребує швидкої утилізації. Цей об’єкт ми обов’язково доведемо до логічного завершення”, - запевнив В.ЯДУХА.