Учасники акції протесту біля ВР оголосили свої вимоги до влади

Під стінами Верховної Ради, де проходить Весняний марш протесту, завершила свою роботу 2-а Народна колегія Всеукраїнської акції «Вперед».

Як повідомили УНІАН в оргкомітеті акції, під час виступу на мітингу голова Народної колегії, народний депутат Наталія КОРОЛЕВСЬКА заявила: «Наша місія, наше завдання – зупинити руйнування економіки, зупинити руйнування України».

За її словами, «провівши Податковий майдан, ми повірили владі, і ми програли. Влада нас обдурила, прийнявши репресивний Податковий кодекс. Під час АвтоМайдану ми пред`явили владі «Народну реформу» - законопроекти, які писали самі люди. Але, на жаль їх навіть не захотіли розглядати у парламенті. Влада нас не чує, і не хоче звертати на нас увагу. Тому сьогодні ми зібралися під стінами Верховної Ради, щоб ще раз оголосити свої вимоги».

Загальним голосуванням учасники мітингу ухвалили Резолюцію, в якій, зокрема, містяться такі вимоги:

- ухвалення «Народних реформ» (пакет законопроектів, розроблений Н.КОРОЛЕВСЬКОЮ, направлений на збереження спрощеної системи оподаткування, введення мораторію на контрольні перевірки малих підприємців, встановлення посильних для підприємців ставок єдиного соціального внеску і відміна цього внеску для пенсіонерів і інвалідів)

- забезпечення реалізації принципів економічної свободи в Україні, ухвалення Декларації економічної свободи,

- перегляд прожиткового мінімуму, збільшення зарплат і пенсій, забезпечення реальної соціальної захищеності громадян України,

- введення мораторію на зростання комунальних тарифів,

- зупинка неконтрольованого зростання цін на продукти харчування, виявлення і покарання винних в ажіотажному подорожчанні продуктів першої необхідності,

- спрямування коштів від приватизації ВАТ "Укртелеком" до Пенсійного фонду для підвищення мінімального рівня пенсійного забезпечення,

- перерахунок бюджету на 2011 рік, щоб додаткові кошти, виділені на утримання урядовців, були перенаправлені до місцевих бюджетів, Пенсійного фонду, на збільшення зарплат лікарів і вчителів,

- недопущення збільшення пенсійного віку

Також учасники мітингу наполягають на тому, щоб була зупинена земельна реформа, яка приведе до того, що вся земля опиниться в руках великого капіталу, а селяни фактично стануть кріпосними, а також на здійсненні захисту постраждалих від валютних кредитів шляхом рівномірного розподілу збитків між владою, банками і позичальниками. Присутні на мітингу зажадали розпочати реальну боротьбу з корупцією в усіх ешелонах влади, введення персональної відповідальності урядовців за зловживання. Оплесками учасники акції зустріли вимогу ліквідувати податкову міліцію і негайно припинити переслідування активістів податкового Майдану.

За оцінками організаторів, станом на 12.00 у заході беруть участь більш як 5 тисяч осіб, але люди з регіонів продовжують прибувати. Зокрема, до мітингувальників приєдналася ще одна велика група активістів з Харкова.

Також ухвалене рішення провести третє засідання Народного колегії Всеукраїнської громадянської акції «Вперед» 14 червня. На ньому планується проконтролювати реалізацію вимог, висунутих на мітингу до Верховної Ради, і виробити подальший план дій.