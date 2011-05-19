Україна пропонує Білорусі впровадження спільних інноваційних проектів - Азаров

Мінськ. Україна пропонує Білорусі впровадження спільних інноваційних проектів.

Як передає кореспондент УНІАН. про це заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ під час зустрічі в Мінську з прем`єр-міністром Республіки Білорусь Михайлом МЯСНІКОВИЧЕМ.

«Ось росіяни створили Сколково. Але у них гроші є. У нас з грошима гірше, у і нас, і у вас. Але разом із тим, давайте подумаємо, створимо спільні центри інноваційні. На паях, у складчину, як раніше вміли це робити», - сказав М.АЗАРОВ.

Він зазначив, що як в Україні, так і в Білорусі наука знаходиться на достатньо високому рівні, що дає можливість для ефективної співпраці. Водночас, М.АЗАРОВ відзначає необхідність «комерціалізації науки» для того, щоб вона працювала на ринок.

М.АЗАРОВ зазначив, що ефективною була б співпраця України та Білорусі в галузі сільського машинобудування. Крім того, М.АЗАРОВ підкреслив важливість для України та Білорусі співпраці у фармацевтичній промисловості, а також у галузі виробництва та зберігання сільськогосподарської продукції.