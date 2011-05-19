Головне на 19 травня

Фінанси

Глава МВФ Домінік СТРОСС-КАН, звинувачуваний у згвалтуванні покоївки в готелі Нью-Йорка, подав у відставку. Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на офіційну заяву СТРОСС-КАНА, опублікованій МВФ.

«З всією можливою твердістю я заперечую всі звинувачення, які були висунуті проти мене», – також ідеться у заяві СТРОСС-КАНА.

Своє рішення глава МВФ пояснив бажанням «захистити організацію», якій він протягом багатьох років «служив чесно і віддано», а також наміром «присвятити всю свою силу, весь свій час і всю свою енергію доведенню своєї невинуватості».

«У цей час я найбільше думаю про мою дружину, котру я люблю більше, ніж будь-кого, про моїх дітей, про мою сім`ю, про моїх друзів», – також сказано в заяві Д.СТРОСС-КАНА.

Екс-міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО запевняє, що не має наміру припиняти голодування.

Як повідомили УНІАН у прес-службі політичної партії "Народна самооборона", про це Ю.ЛУЦЕНКО сказав вчора своїй дружині Ірині під час побачення у Київській лікарні швидкої допомоги.

«Я не припиняю голодування. Я хочу показати, що я боротимуся далі. Тепер своє слово має сказати суд», - процитувала Ю.ЛУЦЕНКА його дружина.

Водночас вона поінформувала, що вчора, "коли влада в чергове заявила про стабільний стан ЛУЦЕНКА, лікарі виявили у нього запалення стравоходу, більше 20 ерозій та виразку дванадцятиперсної кишки, полікістоз жовчного міхура. Невропатолог зафіксував порушення функцій судин головного мозку".

Продовжуючи тему І.ЛУЦЕНКО звернула увагу на те, що днями "генпрокурор своїм особистим рішенням змінив рішення слідчого ГПУ щодо керівника фракції Черновецького і змінив йому арешт на підписку. ЛУЦЕНКО не крав пів-Києва, але його арешт незмінний з точки зору ГПУ». При цьому вона наголосила, що її чоловік так і не отримав жодної – ні позитивної, ні негативної – відповіді від генпрокурора.

«Юрій ЛУЦЕНКО просив передати подяку всім, хто турбується про його життя та здоров’я», - додала І.ЛУЦЕНКО.

У січні-квітні 2011 року великі платники податків перерахували до державного бюджету понад 41 млрд. грн., що на 59%, або на 15,1 млрд. грн., більше, в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Про це йдеться в повідомленні Державної податкової служби України (ДПСУ), розміщеному на офіційному урядовому сайті.

Згідно з повідомленням, питома вага податкових надходжень великих платників податків склав 73%.

Зростання досягнуто за основними бюджетоформуючими податками, зокрема: за податком на прибуток - зростання на 323 млн. грн., або на 4%, з податку на додану вартість - на 10 млрд. грн., або на 136%, за акцизним податком - на 1,2 млрд. грн., або на 22%.

Найбільшого зростання досягли великі платники податків ДПС Дніпропетровської області (бюджет додатково отримав 2,2 млрд. грн.) та Донецькій області (1,2 млрд. грн.), а також міста Києва (9,4 млрд. грн.).

У січні-квітні 2011 року до державного бюджету України надійшло понад 58 млрд. грн. податків і зборів, що на 61,4% більше, порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Про це йдеться в повідомленні Державної податкової служби України (ДПСУ), розміщеному на офіційному урядовому сайті.

Зокрема, від підприємств обробної промисловості надійшло 14,276 млрд. грн. (у 1,4 раза більше, ніж у січні-квітні минулого року); видобувної промисловості – 8,330 млрд. грн. (у 1,8 раза більше); оптової та роздрібної торгівлі – 7,892 млрд. грн. (у 1,8 раза більше); виробництва електроенергії, газу та води – 4,991 млрд. грн. (у 1,6 раза більше); транспорту – 3,623 млрд. грн. (у 1,3 раза більше), будівництва – 1,59 млрд. грн. (у 1,5 раза більше).

Верховна Рада України ухвалила закон “Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення законодавства про заборону грального бізнесу в Україні”.

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосував 251 із 395 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Даним законом внесені зміни до Закону України "Про заборону грального бізнесу в Україні". Зокрема, викладено в новій редакції визначення гральний бізнес - діяльність, пов’язана з організацією, проведенням та наданням можливості доступу до азартних ігор у казино, на гральних автоматах, комп’ютерних симуляторах, у букмекерських конторах, в інтерактивних закладах, в електронному (віртуальному) казино незалежно від місця розташування серверу.

Крім того, дано нове визначення азартна гра – будь-яка гра, обов’язковою умовою участі в якій є сплата гравцем грошей, у тому числі через систему електронних платежів, що дає змогу учаснику як отримати виграш (приз) у будь-якому вигляді, так і не отримати його залежно від випадковості.

Крім того, внесено зміни до Закону України "Про міліцію". Цими змінами передбачено, що міліція відповідно до своїх завдань зобов`язана звертатися до суду з позовом про застосування фінансових санкцій, пов’язаних із забороною організації і проведення азартних ігор на території України.

Thomson Reuters і Національний банк України з 18 травня 2011 року почати розраховувати і фіксувати «Український індекс ставок за депозитами фізичних осіб» (UIRD).

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив перший заступник голови Нацбанку Юрій КОЛОБОВ сьогодні на прес-конференції.

«Ми впевнені, що всі банки, учасники ринку будуть цей індекс враховувати для використання в роботі з довгостроковими інструментами, такими як іпотечне кредитування та автокредитування для фізичних осіб, довгострокові кредити для юридичних осіб, довгострокові боргові цінні папери, облігації з плаваючою ставкою тощо», - сказав Ю. КОЛОБОВ.

До списку банків, які оголошують ставки, входять 20 найбільших банків. Для розрахунку індексу використовуються номінальні ставки банку за «класичним» депозитом для стандартних сум на терміни 3, 6, 9 і 12 місяців в українській гривні, доларах США і євро.

Верховна Рада ухвалила постанову “Про рекомендації парламентських слухань на тему: «Про стан і перспективи розвитку економічних відносин України з ЄС (зона вільної торгівлі) та Митним союзом».

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 289 із 385 народних депутатів України, зареєстрованих в сесійній залі.

Відповідно до постанови, Кабінет міністрів у четвертому кварталі 2011 року має поінформувати Верховну Раду про стан виконання рекомендацій парламентських слухань.

В рекомендаціях зазначається, що європейська інтеграція визначається одним з головних зовнішньополітичних пріоритетів нашої держави, і основним першочерговим завданням на найближчу перспективу є завершення переговорів та підписання Угоди про створення зони вільної торгівлі між Україною та ЄС як невід’ємної частини Угоди про асоціацію з ЄС.

Водночас зазначається, що підтримка розвитку торговельно-економічного, науково-технічного та інвестиційного співробітництва України з іноземними державами на взаємовигідній основі також відноситься до засадничих принципів зовнішньої політики України. “Це є міцним підґрунтям для розбудови взаємодії з новоутвореним Митним союзом Білорусі, Казахстану та Росії як на багатосторонній, так і на двосторонній взаємовигідній основі” - сказано в рекомендаціях.

Згідно з документом, Верховній Раді рекомендовано активізувати діяльність щодо прийняття законів, спрямованих на адаптацію законодавства України з законодавством ЄС та нормами і принципами СОТ; запровадити механізм парламентського контролю, що унеможливить прийняття законодавчих актів, які за предметом правового регулювання відносяться до пріоритетних сфер адаптації законодавства України до законодавства ЄС та норм і принципів СОТ і не відповідають вимогам європейського права.

Кабінету міністрів рекомендовано продовжити активну роботу щодо створення Зони вільної торгівлі між Україною та ЄС, а також щодо укладення та подальшої імплементації нового Договору про створення зони вільної торгівлі в рамках СНД на принципах і умовах Світової організації торгівлі з неухильним забезпеченням національних інтересів України в контексті пріоритетності захисту національного виробника високотехнологічної продукції та продукції високого ступеня обробки, збереження промислового потенціалу України, залучення інвестицій та прискореної модернізації економіки України.

Як зазначив заступник голови Верховної Ради Микола ТОМЕНКО, коментуючи дану постанову, ВР таким чином поставила крапку в дискусії про вступ України до Митного союзу.

Енергетика

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ має намір поширювати закарпатський досвід відмови від центрального теплопостачання та переходу на автономні системи на всю Україну.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави повідомив сьогодні під час робочої поїздки до Закарпаття.

В.ЯНУКОВИЧ сказав, що дуже позитивно оцінює досвід Закарпаття в переході на енергозберігаючі технології. Більше того, додав він, питання відмови від централізованого постачання буде одним з тих питань, яке обговорюватимуть на сьогоднішньому засіданні Комітету економічних реформ.

«Ми будемо вивчати ваш досвід і розповсюджувати його по країні», - сказав Президент.

Він також додав, що це добра ініціатива, яка допоможе значно скоротити витрати на опалення житла людей, бюджетних установ.

Він також додав, що це приклад, коли, не чекаючи вказівок зверху, місцева влада вирішує економічні питання та житлово-комунальні проблеми.

25 травня в Брюсселі пройде презентація «Південного потоку». Як передає кореспондент УНІАН, про це заступник міністра енергетики РФ Анатолій ЯНОВСЬКИЙ заявив на міжнародній конференції «Енергетичний діалог: Росія-ЄС. Газовий аспект» у Берліні.

«25 травня цього року в Брюсселі відбудеться презентація проекту «Південний потік», - сказав А.ЯНОВСЬКИЙ.

За його словами, на цей захід запрошені директорат Єврокомісії, члени Європейського парламенту, постійні представники держав при ЄС, а також голови компаній, що беруть участь у реалізації проекту.

«Передбачається викласти концепцію проекту, зокрема основні техніко-економічні характеристики. Це дуже важливий захід, який дозволить отримати відповіді на запитання щодо цього проекту», - сказав А.ЯНОВСЬКИЙ.

Росія сподівається, що проект «Південний потік» одержить в Європі статус пріоритетного.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ сказав сьогодні на спільній прес-конференції з президентом Австрії Хайнцом ФІШЕРОМ.

«Ми розраховуємо на те, що цей проект також одержить статус пріоритетного і в масштабах Євросоюзу, бо у світі свідчить, наскільки важливими є стабільні постачання газу, нафти, які можливості Російської Федерації в цій сфері», - сказав Д.МЕДВЕДЄВ.

За його словами, проект «Південний потік» останнім часом набув істотної динаміки. Зокрема, підписано необхідні документи, зокрема й щодо того сегменту, який стосується Австрії.

«Я сподіваюся, що цей проект розвиватиметься далі так само успішно, буде ухвалено всі необхідні рішення», - сказав Д.МЕДВЕДЄВ.

У свою чергу, Х.ФІШЕР наголосив, що існує необхідність у реалізації проектів, як «Південний потік», так і «Набукко».

«Якщо говорити про «Південний потік» і «Набукко», то, я думаю, ці два енергетичні потоки, загалом, потрібні. Вони важливі, вони правомочні. Це підвищить ефективність обміну енергоносіями, енергією. І я сподіваюся, що вони будуть також чітко і надійно працювати, як і решта всіх транспортних магістралей», - сказав президент Австрії.

Промисловість

В Україні в квітні 2011 року зростання індексу виробництва базових галузей (ІПБГ) склало 6,7% в річному виразі проти 8,5% у березні 2011 року.

Про це повідомляється на сайті Нацбанку.

За січень-квітень ц.р. приріст ІПБГ склав 8,6%, порівняно з аналогічним періодом 2010 року.

«Окрім бази порівняння минулого року, вагомою причиною істотного сповільнення економічного зростання стало продовження погіршення зовнішньоекономічної кон`юнктури, що вплинуло на показники промисловості. Приріст промислового виробництва зменшився з 8% в березні до 4,9% в квітні», - йдеться в повідомленні. Найбільше уповільнення зростання відбулося в металургійній галузі (з 5,7% в березні до 3,1% в квітні) і машинобудуванні (з 22,8% до 13,6% відповідно).

Уповільнення зростання також відбулося в сільськогосподарському виробництві - з 5,9% в березні до 1,6% у квітні. У Нацбанку основною причиною зменшення приросту вважають зрушення сезонності виробництва: цього року через пізню весну посівні роботи розпочалися пізніше, ніж минулого року.

Експерти Нацбанку вважають, що внутрішній попит у 2011 році має постійний характер і відповідно стабільно високий внесок у приріст ІПБГ. У квітні продовжилося прискорення зростання обороту роздрібної торгівлі - з 14,9% в березні до 18,6% в квітні.

НБУ також зазначає нарощування обсягів будівельних робіт до більш як 20%

«Відповідно до динаміки ІПБГ, зростання ВВП в квітні сповільнилося. За нашими оцінками, зростання ВВП за 4 місяці складало близько 5%», - йдеться в повідомленні.

Сільське господарство

Міністерство аграрної політики та продовольства України ініціює скасування квот на експорт пшениці та ячменю.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав сьогодні перший заступник міністра агрополітики та продовольства Микола БЕЗУГЛИЙ на прес-конференції в Києві.

«Міністерство внесло пропозицію про скасування квот на пшеницю та ячмінь», - сказав він, зазначивши, що це питання буде розглянуто на найближчому засіданні Кабінету міністрів.

(УНІАН)