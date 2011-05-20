Анонс на 20 травня

* Відбудеться ІІ Міжнародна конференція «Лізинг в Україні 2011: Нові можливості». Організатор форуму: Асоціація «Українське об`єднання лізингодавців».

* Відбудеться урочиста церемонія відкриття Міжнародної конференції «Україна на шляху інтеграції в ЄС: сучасний стан та подальші перспективи». У церемонії візьмуть участь: міністр закордонних справ України К. Грищенко, голова Представництва ЄС в Україні Жозе Мануель Пінту Тейшейра, депутат Європейського Парламенту, віце-голова Комітету з міжнародної торгівлі Європейського Парламенту П. Залевська та ін.

* Відбудеться урочисте підписання кредитного договору між Міжнародною Фінансовою Корпорацією (IFC) та компанією «Євро Лізинг». Учасники: Олена Волошина, керівник діяльності IFC в Україні, та Роман Іваненко, голова ради директорів компанії «Євро Лізинг».

* Прес-конференція на тему: «Банки в Україні сьогодні й завтра в контексті сучасної макроекономічної ситуації». Учасники: Станіслав Аржевітін, голова Ради Асоціації українських банків, член Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, банківської діяльності, податкової та митної політики, народний депутат України; Олександр Сугоняко, президент Асоціації українських банків.

* Брифінг лідера фракції Партії регіонів, народного депутата України О. Єфремова.

* Прес-конференція на тему: "Подолання наслідків світової фінансової кризи банківською системою України". Організатор - Асоціація "Український Кредитно-Банківський Союз". Учасники: ген.директор Асоціації УКБС Галина Оліфер; голова координаційної ради Асоціації Борис Соболєв, перший віце-президент Асоціації Борис Тимонькін; голова комітету Асоціації з питань взаємодії зі ЗМІ Олександр Новіков, керівник робочої групи УКБС Петро Барон.

* * Експерт РП при КМУ Сергій Кравченко візьме участь у інтернет конференції на тему: "Зміни до податкового кодексу".

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