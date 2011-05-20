Курс НБУ на 20.05.11

Офіційний курс НБУ на 20.05.11100 USD - 797.8500 (19 травня - 797.8500)100 EUR - 1138.1330 (19 травня - 1135.1012)10 RUR - 2.8535 (19 травня - 2.8447)Облікові курси банківських металів на 20.05.11 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-118779.92 (19 травня-118979.38)961 XAG 10 Срібло-2852.31 (19 травня-2759.76)962XPT10Платина-141139.67(19 травня-141458.81)964XPD10Паладій-57844.13 (19 травня-58322.84)

Офіційний курс НБУ на 20.05.11 100 USD - 797.8500 (19 травня - 797.8500) 100 EUR - 1138.1330 (19 травня - 1135.1012) 10 RUR - 2.8535 (19 травня - 2.8447) Облікові курси банківських металів на 20.05.11 за 10 тройських унцій (грн.) 959XAU10Золото-118779.92 (19 травня-118979.38) 961 XAG 10 Срібло-2852.31 (19 травня-2759.76) 962XPT10Платина-141139.67(19 травня-141458.81) 964XPD10Паладій-57844.13 (19 травня-58322.84)

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