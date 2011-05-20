В Одесі завершують монтаж найбільшого в Україні колеса огляду

В Одесі у парку культури і відпочинку ім. Шевченка монтажники завершують встановлення найбільшого в Україні колеса огляду.

Як передає кореспондент УНІАН, його висота разом з платформою - 45 метрів, а діаметр – 42,5 метра.

За словами директора швейцарської фірми-виробника цього атракціонного об`єкту Пітера ХАБЛІЦЕЛА, колесо огляду здатне по черзі піднімати 32 кабіни з шістьма пасажирами в кожній на 45-метрову висоту, звідки відкривається вигляд на центральні квартали міста-мільйонника і Одеську затоку.

«Швейцарські фахівці розраховують закінчити монтаж колеса огляду 22 травня, - зазначив власник атракціону Олександр СНІТКОВСЬКИЙ. - Надійність конструкцій гігантського атракціону вже випробувана в країні-виробнику. Проте буде прийнято в експлуатацію колесо огляду тільки після червневих ходових випробувань».

Піднятися тричі над Одесою в кабіні «чортового колеса» коштуватиме дорослому пасажирові 50 грн., дитині вдвічі дешевше – 25 грн.