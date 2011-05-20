Укрзалізниця з 1 липня вводить електронний документообіг при вантажоперевезеннях. Роз'яснення

З 1 липня цього року Укрзалізниця перейде з паперового на електронне оформлення документів під час перевезення вантажів у внутрішньому сполученні.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Укрзалізниці.

Зазначають, що в основі електронного документообігу лежить обмін даними автоматизованих систем залізниці і клієнта із застосуванням електронного цифрового підпису, яким буде засвідчуватися електронна накладна. Електронні документи застосовуватимуться на усіх етапах перевізного процесу — від узгодження заявки до моменту отримання вантажу. У повідомленні наголошують, що Укрзалізниця звертається до своїх клієнтів з проханням заздалегідь провести усі процедури для переходу на електронний документообіг.

Електронний документообіг буде здійснюватися за допомогою автоматизованої системи — АС Клієнт УЗ.

Для того, щоб підключитися до вказаної системи, клієнту необхідно зайти на сторінку офіційного сайту Укрзалізниці (http://www.uz.gov.ua/as_client ) та оформити заявку на підключення. Після проходження процедури на електронну пошту клієнта відправляється повідомлення з реквізитами доступу до системи: інструкції, параметри доступу до АС Клієнт-УЗ (ім’я та пароль) та адреса веб-сайту. Зауважимо, що клієнти, які вже підключені до системи АС Месплан, підключаються до АС Клієнт-УЗ в автоматичному режимі. Наступним кроком є укладення додатку про обмін електронними документами до договору про організацію перевезень та проведення розрахунків і отримання ЕЦП (електронний цифровий підпис). Вже з першого червня цього року усі клієнти зможуть підключитися до АС Клієнт УЗ. Також, з початку червня на усіх залізницях пройдуть презентації системи електронного документообігу для клієнтів залізниць. Зокрема, на Придніпровській залізниці презентація відбудеться 01.06.2011, на Донецькій – 02.06.2011, на Південній – 03.06.2011, на Південно-Західній – 14.06.2011, на Одеській – 15.06.2011 та на Львівській – 17.06.2011.

Загальну інформацію щодо електронного документообігу можна отримати за тел.: (044) 465-12-21.

З технічних питань можна звернутися за тел.: (044) 465-09-61,465-26-15.

Довідка. Порядок впровадження електронного документообігу під час перевезення вантажів у внутрішньому сполученні

Електронний документообіг буде здійснюватися за допомогою автоматизованої системи з оформлення та обробки перевізних документів на перевезення вантажів залізничним транспортом України через мережу інтернет — АС Клієнт УЗ.

Система АС Клієнт УЗ передбачає наступні варіанти експлуатації:

• Робота в режимі формування та обробки електронних даних перевізних документів та підготовки паперових перевізних документів;

• Робота в режимі формування та обробки електронних перевізних документів із застосуванням ЕЦП.

Загальні заходи з організації підключення до системи.

Доступ користувачів до АС Клієнт-УЗ здійснюється через загальну мережу Internet з використанням технології Virtual Private Network (VPN).

Для організації підключення до АС Клієнт-УЗ, робоче місце користувача повинно бути під’єднане до загальної мережі Internet з пропускною спроможністю каналу не менш 56 kBit/s.

Для підключення до АС Клієнт-УЗ користувач має заповнити електронну заявку на офіційному веб-сайті Укрзалізниці за адресою http://www.uz.gov.ua/as_client/. Обов’язковими реквізитами доступу для введення заявки є код ЄДРПОУ клієнта, код платника по ТехПД або код вантажовідправника або вантажоодержувача.

Для оформлення заявки на підключення до АС Клієнт-УЗ, користувач вводить в реєстраційну форму інформацію про підприємство, договір на організацію перевезення, про контактну особу відповідальну за організацію підключення до АС Клієнт-УЗ, та про наявність підключення до АС Месплан. Слід зауважити, що при використанні для доступу до АС Клієнт-УЗ комп’ютера, на якому вже організовано підключення до АС Месплан, додаткових настроювань для VPN-з’єднання клієнту здійснювати непотрібно.

У разі успішного завершення процесу реєстрації, на адресу електронної пошти контактної особи відправляється повідомлення з реквізитами доступу до системи: інструкції з організації VPN-з’єднання (у разі використання комп’ютера не підключеного до АС Месплан), параметри доступу до АС Клієнт-УЗ (ім’я та пароль) та адреса веб-сайта АС Клієнт-УЗ.

Після отримання повідомлення про реєстрацію, клієнт організовує на своєму комп’ютері VPN-з’єднання, підключається через мережу Інтернет до вказаного в повідомленні веб-сайту та вводить ім’я і пароль доступу до АС Клієнт-УЗ.

Консультації з організації доступу до АС Клієнт: (044) 406-29-49

Консультації з організації VPN-з’єднання: (044) 465-09-61,465-26-15.

Заходи щодо організації роботи в системі із залученням ЕЦП:

1. Укладання додатку про обмін електронними документами до договору про організацію перевезень та проведення розрахунків.

З питання укладання додатку звертатись до відповідальних працівників залізниці, що здійснюють роботу по укладанню основних договорів на організацію перевезень.

2. Отримання ключа електронного цифрового підпису.

Для роботи в режимі формування та обробки електронних перевізних документів клієнт залізничного транспорту повинен отримати особистий ключ електронного цифрового підпису (ЕЦП) в Акредитованому центрі сертифікації ключів (АЦСК) Державного підприємства «Головний інформаційно-обчислювальний центр Державної адміністрації залізничного транспорту України» (ДП «ГІОЦ Укрзалізниці»). Для цього необхідно укласти з ДП «ГІОЦ Укрзалізниці» договір про надання інформаційних послуг ЕЦП АЦСК Укрзалізниці. Текст договору, перелік документів, необхідних для укладання договору та порядок отримання послуг ЕЦП розташовані на інформаційному WEB-ресурсі за адресою http://csk.uz.gov.ua.

Контактні телефони (044) 465-39-03, 465-39-05.

Після укладання договору клієнт може звернутися за отриманням особистого ключа ЕЦП в АЦСК Укрзалізниці або один з регіональних пунктів реєстрації ключів за наступними адресами:

 Головний пункт реєстрації, м. Київ, вул. І.Франка, 21, т. (044) 465-39-03, 465-39-05;

 Пункт реєстрації Південної залізниці, м. Харків, вул. Червоноармійська, 15, т. (057) 724-43-46, 724-37-91;

 Пункт реєстрації Донецької залізниці, м. Донецьк, бул. Пушкіна, 11, т. (062) 319-56-04, 319-74-60;

 Пункт реєстрації Львівської залізниці, м. Львів, вул. Гоголя, 1, т. (032) 226-30-47, 226-27-40;

 Пункт реєстрації Придніпровської залізниці, м. Дніпропетровськ, пр. Карла Маркса, 108, т. (0562) 36-35-47;

 Пункт реєстрації Одеської залізниці, м. Одеса, вул. Середньофонтанська, 23, т. (048) 727-08-33.

Звертаємо увагу на те, що для запису сформованого особистого ключа клієнт повинен мати при собі власний носій інформації — стандартний флеш-накопичувач.