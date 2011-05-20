Експерти: Азаров може бути звільнений не раніше осені

Експерти вважають, що прем’єр-міністр Микола АЗАРОВ може бути звільнений не раніше осені цього року.

Зокрема, політтехнолог Тарас БЕРЕЗОВЕЦЬ сьогодні на прес-конференції в УНІАН заявив, що “відставка АЗАРОВА не може бути раніше осені 2011 року”. Він пояснив, що політичний “важковаговик” М.АЗАРОВ зараз повністю влаштовує Президента Віктора ЯНУКОВИЧА, а відтак його відставка може відбутися тільки у разі знаходження адекватної йому заміни. Як додав Т.БЕРЕЗОВЕЦЬ, якщо нинішній прем’єр не буде звільнений восени, то “доживе на своїй посаді до чергових парламентських виборів, які відбудуться у жовтні 2012 року”.

Серед міністрів чинного уряду, які можуть бути звільнені ближчим часом, Т.БЕРЕЗОВЕЦЬ назвав міністра внутрішніх справ Анатолія МОГИЛЬОВА. Підставою для цього він назвав дії міліції 9 травня у Львові. Також політтехнолог вважає, що відставка загрожує і міністру закордонних справ Костянтину ГРИЩЕНКУ. За його словами, це можливо у разі зриву переговорів з Європейським Союзом щодо підписання угоди про асоціацію.

Ще один експерт з політичних питань Олексій ГОЛОБУЦЬКИЙ так званими “недоторканними” фігурами у складі чинного Кабміну назвав Андрія КЛЮЄВА, Бориса КОЛЕСНІКОВА та Юрія БОЙКА. Поясненням цьому, на його думку, є те, що вони очолюють визначальні для країни галузі. Разом з тим О.ГОЛОБУЦЬКИЙ вважає, що майбутнє цих урядовців все одно залежить від розвитку очолюваних ними секторів.