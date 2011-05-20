Азаров доручив активізувати роботу зі створення спільного з Білоруссю інноваційного центру

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ доручив голові Державного агентства з питань науки, інновацій й інформатизації України Володимиру СЕМИНОЖЕНКУ й міністрові освіти і науки, молоді і спорту Дмитру ТАБАЧНИКУ активізувати контакти з Білоруссю зі створення спільного з Україною інноваційного центру.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр-міністр заявив сьогодні під час урочистого засідання, присвяченого Дню науки.

«Сам Бог велів нашим двом країнам (Україні й Білорусі – УНІАН), в яких зосереджений дуже серйозний потенціал, об`єднати свої зусилля», - сказав М.АЗАРОВ.

Він відзначив, що українсько-білоруський інноваційний центр має бути створений в короткі терміни, також необхідно розробити відповідну законодавчу базу.

«Нам треба знайти проривні для України нові науково-технічні напрями», - наголосив керівник уряду.

Як повідомляв УНІАН, 19 травня в Мінську М.АЗАРОВ запропонував прем`єр-міністрові Республіки Білорусь Михайлу М’ЯСНИКОВИЧУ впроваджувати спільні інноваційні проекти.

«Ось росіяни створили Сколкове. Але у них гроші є. У нас з грішми гірше, у і нас, і у вас. Але разом з тим, давайте подумаємо, створимо спільні центри інноваційні. На паях, у складчину, як раніше вміли це робити», - сказав М.АЗАРОВ.

Він відзначив, що як в Україні, так і в Білорусі наука перебуває на доволі високому рівні, що дає змогу для ефективної співпраці. Водночас, М.АЗАРОВ відзначає необхідність «комерціалізації науки» для того, щоб вона працювала на ринок.

М.АЗАРОВ відзначив, що ефективною була б співпраця України і Білорусі у сфері сільського машинобудування. Крім того, М.АЗАРОВ наголосив важливість для України й Білорусі співпраці у фармацевтичній промисловості, а також у сфері виробництва і зберігання сільськогосподарської продукції.