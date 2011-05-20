Анонс на 23 травня

* Прес-конференція на тему: «Альтернативна енергетика як модель енергетичної самостійності України». Учасники: Валерій Боровик, голова правління Альянсу «Нова енергія Україна»; Іван Надіїн, голова Української асоціації виробників альтернативного твердого палива; Степан Кудря, заступник директора Інституту відновлюваної енергетики НАНУ; Олексій Ізотенко, гендиректор Асоціації «Укрбіоенерго»; Юрій Болозович, начальник відділу інноваційних технологій та альтернативної енергетики Українського науково-дослідного інституту «Ресурс».

* В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: "В яких умовах працюють наші моряки під прапорами іноземних держав і як захистити їх права?", за результатами реалізації підтриманого Міжнародним Фондом "Відродження" проекту моніторингу трудових угод, що укладаються з моряками агентствами з найму на роботу (crewing agencies). Моніторинг проведено БО "Асоль", м. Одеса, відомої своєю активною діяльністю під час звільнення моряків судна "Аріана" з піратського полону в 2009 році, після чого організація продовжує працювати у сфері захисту прав українських моряків.

* Прес-конференція на тему: «Стан і доля об`єктів культурної спадщини ЮНЕСКО в Україні». Учасники: Сергій Кролевець, голова Всеукраїнської асоціації музеїв та заповідників; Олександр Бригинець, голова Комісії з питань культури і туризму Київської міськради "; Ірина Нікіфорова, координатор громадської ініціативи« Кияни проти руйнування Києва».

* Відбудеться українсько-китайський бізнес-форум. Форум проводиться під егідою Департаменту міжнародного торговельно-економічного співробітництва провінції Гуандун (Китай) за сприяння Торгово-промислової палати України та Посольства Китайської Народної Республіки в Україні. До складу китайської делегації входять представники 30 компаній.

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