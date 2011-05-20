Головне на 20 травня

Фінанси

Україна виявилася однією з найбільш корумпованих країн - дослідження

Аудиторська компанія Ernst & Young представила дослідження корпоративного шахрайства і корупції в країнах Європи, Україна виявилася однією з найбільш корумпованих країн.

Як пише газета "Комерсант-Україна" (№ 78 від 20.05.2011 р.), це вже другий звіт компанії, що стосується України. Цього року серед 2300 респондентів (від рядових співробітників до керівників вищої ланки) з 25 європейських країн було опитано 100 представників великих українських компаній.

В опитуванні Ernst & Young вперше включено пункт про рівень корупції в країні. 91% українських підприємців вважають, що хабарництво і корупція широко поширені. За цим показником Україна поступається лише Росії (93%), тоді як в середньому по Європі він становив 62%. Але якщо в Європі про збільшення рівня корупції в цьому році повідомили 40% респондентів-підприємців, то в Україні – 55%.

Обнародуваний вчора щорічний рейтинг конкурентоспроможності Інституту розвитку менеджменту швейцарської бізнес-школи (IMD) підтвердив цю ситуацію. Україна зберегла в ньому 57-у позицію серед 59 досліджуваних країн, випередивши лише Хорватію і Венесуелу. Проте за показником рівня корупції Україна посіла останнє місце, виявившись гіршою за Росію, що розташувалася на одну позицію вище.

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ЄБРР підвищив прогноз зростання ВВП України в 2011 році до 4,5%

Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) підвищив прогноз зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України в 2011 році з 4% до 4,5%.

Про це йдеться в оприлюдненому сьогодні на сайті ЄБРР квартальному економічному звіті.

При цьому наголошується, що перспективи зростання економіки в регіоні операцій ЄБРР поліпшилися, проте боргова криза в країнах єврозони, а також інфляційний тиск можуть чинити негативний вплив на відновлення економіки країн регіону ЄБРР.

«ЄБРР переглянув свої перспективи регіону, в середньому зростання становитиме 4,6% в 2011 році і 4,4% в 2012 році, попередній прогноз на 2011 рік в січні - зростання на 4,2%» - повідомляється на сайті ЄБРР.

Як повідомляв УНІАН, за оперативними даними Держкомстату, зростання ВВП України в I кварталі 2011 року проти I кварталу 2010 року (у постійних цінах 2007 р.) становило 5,2%.

Зростання ВВП в I кварталі 2011 року проти IV кварталу 2010 року, з урахуванням чинника сезонності, становило 2,9%.

Номінальний валовий внутрішній продукт (ВВП) України за підсумками 2010 року становив 1 трлн. 094,607 млрд. грн. (раніше Держкомстат оцінював номінальний ВВП за 2010 рік в 1 трлн. 086,935 млрд. грн.).

Зростання ВВП України в I кварталі 2010 року (у постійних цінах 2007 року) проти аналогічного періоду 2009 року становило 4,8% (номінальний ВВП за квартал – 219,428 млрд. грн.), у II кварталі – 5,5% (260,150 млрд. грн.), у III кварталі – 3,6% (304,709 млрд. грн.), у IV кварталі – 3,3% (310,320 млрд. грн.) і в цілому за 2010 рік проти 2009 року – 4,2%.

Довідка УНІАН. Падіння валового внутрішнього продукту України за підсумками 2009 року становило 15,1% порівняно з 2008 роком.

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Президент підписав закон про спрощення започаткування бізнесу

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення процедури започаткування підприємництва», яким створюються однакові стартові умови для започаткування ведення бізнесу в Україні суб`єктами господарювання.

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

З цією метою запроваджується можливість для засновників юридичних осіб (крім акціонерних товариств) створювати статутні фонди у розмірах та у складі, що їм необхідні для започаткування власної справи.

Законом також мінімізуються витрати власних коштів засновників на етапі створення юридичних осіб, які на даний час витрачаються на оплату установам банків при відкритті тимчасових рахунків, та на внесення грошових коштів як вкладів до статутних фондів до моменту проведення їх державної реєстрації як юридичних осіб, на оплату за нотаріальне засвідчення підписів засновників на установчих документах та рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи.

Також законом спрощуються вимоги, що діють на даний час, щодо обов`язкового нотаріального оформлення окремих документів, які подаються на проведення державної реєстрації.

Як зазначають в прес-службі, впровадження закону є виконанням Програми економічних реформ на 2010-2014 року «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава». Його реалізація дозволить спростити та оптимізувати процедури зі створення юридичних осіб різних організаційно-правових форм господарювання, що в свою чергу заохочуватиме підприємців до започаткування власної справи та сприятиме покращенню умов для відкриття бізнесу за рейтингом програми Doing Business за критерієм «відкриття бізнесу».

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НБУ збільшив обсяги золота в міжнародних резервах майже на 0,7%

Національний банк Україна (НБУ) у січні-квітні 2011 року збільшив обсяги золота в міжнародних резервах майже на 0,7%, або на 0,006 млн. тройських унцій, - до 0,891 млн. тройських унцій.

Про це повідомляється на сайті Нацбанку.

Номінальна вартість золота в резервах збільшилася на 9% - до 1363,52 млн. дол.

Станом на кінець квітня п.р., обсяг іноземних конвертованих валют в резервах Нацбанку склав 36,884 млрд. дол., в т.ч. цінні папери – 20,757 млрд. дол., валюта і депозити – 16,126 млрд. дол.

Обсяг золота, яке не включається в офіційні резервні активи, на кінець квітня п.р. склав 23,68 млн. дол.

Як повідомлялося, за січень-квітень 2011 міжнародні резерви Нацбанку зросли на 10,9%, або 3,775 млрд. дол.

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ПЕК

НКРЕ переглянула інвестпрограми 4 обленерго

Національна комісія регулювання електроенергетики (НКРЕ) переглянула інвестиційні програми енергопостачальних компаній "Житомиробленерго", "AES-Київобленерго", "Прикарпаттяобленерго" і "Севастопольенерго" на 2011 рік.

Як повідомили УНІАН в комісії, відповідне рішення комісія прийняла на засіданні в четвер.

Зокрема, інвестпрограма "AES-Київобленерго" збільшена до 142,099 млн. грн. (тут і далі з ПДВ). При цьому враховано неосвоєні на виконання інвестпрограми-2010 кошти в розмірі 21,062 млн. грн. і 1,130 млн. грн. прибутку компанії цього року.

У свою чергу, інвестиційна програма "Житомиробленерго" зросла до 74,708 млн. грн. Інвестпрограма розширена за рахунок 7,382 млн. грн. неосвоєних коштів у 2010 році, і 2,5 млн. грн. прибутку компанії в поточному році.

Також збільшена інвестпрограма «Прикарпаттяобленерго» до 122,265 млн. грн., За рахунок 16,171 млн. грн. прибутку компанії цього року.

Інвестиційна програма "Севастопольенерго" збільшена до 28,593 млн. грн. виключно за рахунок невикористаних у 2010 році коштів в розмірі 1,328 млн. грн.

Як повідомляв УНІАН, НКРЕ в четвер переглянула тарифи 42 енергопостачальних компаній на передачу та постачання електроенергії.

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Бензин в Україні за тиждень подорожчав на 0,4%

З 13 до 20 травня середні по Україні роздрібні ціни на бензин зросли на 0,2-0,9% (в середньому на 0,4%), а на дизельне пальне – не змінилися.

Про це УНІАН повідомили у Консалтинговій групі «А-95» (м. Київ).

Так, за даними моніторингу Консалтингової групи «А-95», з 13 до 20 травня середні по Україні роздрібні ціни на нафтопродукти змінилися таким чином: бензин А-80 – зросли на 0,2% - з 9,45 грн./літр до 9,47 грн./літр; бензин А-92 – збільшилися на 0,2% - з 9,85 грн./літр до 9,87 грн./літр; бензин А-95 – зросли на 0,9% - з 10,22 грн./літр до 10,31 грн./літр; дизельне пальне – збереглися на рівні 9,82 грн./літр.

Довідка УНІАН. ТОВ «Консалтингова група «А-95» створено у травні 2008 року. Компанія опікується професійними дослідженнями і моніторингом ринку нафтопродуктів.

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Соцполітика

Механізм компенсації витрат за перевезення пільговиків можуть переглянути

Механізм компенсації витрат автоперевізникам за перевезення пільговиків може бути переглянуто. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства інфраструктури.

Згідно з повідомленням, компенсація витрат автоперевізників за перевезення пільгових категорій пасажирів залишається проблемним питанням для автомобільної галузі. Щоб врегулювати цю ситуацію, Міністерство інфраструктура працює над змінами до нормативно-правових актів, зокрема, розглядається питання про виділення дотацій з бюджету і зміну механізму надання пільг.

«Пільги - це серйозне питання. Як відомо, пільговиків перевозять не всі, а лише окремі перевізники, що здійснюють перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування. Проте усі автоперевізники мають бути в однакових умовах », - відзначив голова Державної адміністрації автомобільного транспорту Сергій ДОБРОХОД.

За його словами, пільговик може їздити в автомобільному транспорті як інші пасажирів, оплачувавши вартість квитка. А вже потім з цим проїзним документом звернутися до органу соціального захисту за місцем проживання для компенсації витрачених коштів.

Як повідомляють в міністерстві, автоперевізники звернулися до представників Міністерства інфраструктури з проханням винести цю проблему на обговорення Кабінету міністрів України.

Крім того, у міністерстві порушують питання тарифоутворення. Як наголошується в повідомленні, зараз тарифи узгоджуються відповідними відомствами на державному і місцевому рівнях. Як відзначив С.ДОБРОХОД, тарифи має регулювати ринкова конкуренція. «Ми маємо поступово йти до прозорих тарифів, які визначатимуться ринковою економікою», - наголосив голова Державної адміністрації автомобільного транспорту.

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Заборгованість зі сплати єдиного внеску досягла 299 млн. грн. - Пенсійний фонд

На 1 травня 2011 року заборгованість зі сплати єдиного соціального внеску становила 298,6 млн. грн., що на 60,1 млн. грн. більше порівняно з даними на 1 квітня.

Про це сказано в повідомленні Пенсійного фонду (ПФ), розміщеному на його офіційному сайті.

Заборгованість виросла зокрема через невиплату заробітної плати в сумі 45 млн. грн., виплату заробітної плати з виручки від реалізації продукції і виплати заробітної плати в натуральній формі – 10 млн. грн., сплати єдиного внеску на неналежні рахунки – 5 млн. грн.

З початку року заборгованість зі сплати страхових внесків до бюджету ПФ скоротилася на 79,9 млн. грн. і на 1 травня становила 2,028 млрд. грн. У структурі заборгованості 1,132 млрд. грн. – це борги підприємств, які перебувають у процесі банкрутства, і підприємств, які не мають активів для погашення заборгованості, 895,5 млн. грн. – борги економічно активних платників.

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Промисловість

Євросоюз заборонив використання кадмію

Брюссель. Європейська комісія схвалила законодавство, що забороняє використання кадмію в ювелірних виробах, усіх видах пластикових виробів і в припої для паяння.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, відповідні поправки до європейського законодавства REACH, що регулює ринок хімічних речовин, передбачають введення заборони вже з грудня цього року.

«Це добра новина для споживачів, а також для промисловості, яка вже розробила альтернативи для цієї субстанції», - заявив з цього приводу віце-президент Єврокомісії, відповідальний за промисловість, Антоні ТАЙАНІ.

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Міжнародні відносини

Країни Євросоюзу поки не домовилися про нові санкції проти Білорусі

Брюссель. Країни Європейського Союзу поки не домовилися про нові санкції проти Білорусі.

Про це власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі повідомив високопоставлений європейський дипломат.

«Дискусії тривають між країнами-членами щодо нового набору санкцій», - сказав він напередодні засідання Ради закордонних справ ЄС, яке відбудеться 23 травня в Брюсселі.

За словами співбесідника агентства, питання щодо ситуації в Білорусі обговорюватиметься на прохання Швеції у розділі «Різне», що не передбачає ухвалення певних рішень.

«Є ще дискусії не про осіб, а про підприємства і компанії, які можуть потрапити під санкції з погляду економічного впливу на ситуацію в країні», - сказав дипломат.

Як повідомляв УНІАН, дипломати країн ЄС почали обговорення можливих економічних санкцій проти Білорусі.

31 січня цього року Рада закордонних справ ЄС вже ввела обмежувальні санкції проти 157 урядовців Білорусі, а 21 березня – розширила список урядовців до 175 осіб. Ці санкції передбачають заборону на подорожі до ЄС і заморожування активів.

Санкції ЄС були введені після подій 19 грудня 2010 року, коли міліція Білорусі розігнала мирну демонстрацію в Мінську, заарештувавши близько 1000 осіб, включаючи опозиційних кандидатів на пост Президента Білорусі.

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У Білорусі валютна криза призвела до купівельного ажіотажу

У Білорусі валютна криза призвела до купівельного ажіотажу.

Як повідомляє білоруська служба Радіо "Свобода", в результаті споживчого ажіотажу в магазинах спостерігаються порожні полиці.

"У білоруських магазинах — ажіотажний попит на все, що має термін зберігання більш як місяць. Покупці "змітають" в першу чергу заморожену рибу і консервовану продукцію — шпроти, тушковане м`ясо, зелений горошок", - повідомляє радіо.

Покупці також купують у великих обсягах сіль, цукор, макарони, овочі та фрукти.

"На власній шкурі відчуваю: наші діти працюють за копійки, а купка людей живе за наш рахунок, вони будують елітні будинки і квартири. Вони що — знущаються з нас? У мене пенсія скоро буде 50 доларів, коли так все валиться... Це нормально? Наш президент влаштовує різні розважальні програми, будує нескінченні і непотрібні льодові палаци. Для кого? Коли люди так страждають. Я хочу сказати: схаменіться ви, там, в уряді! Самі живете і дайте нам жити", - цитує радіо слова однієї з пенсіонерок, яка назвалася Ларисою.

Економічний оглядач Костянтин СКУРАТОВИЧ вважає, що для нормалізації ситуації в Білорусі відсутні передумови. За його словами, день за днем гроші знецінюються і навіть спроби вкласти їх в якісь товари не будуть нескінченно успішними, оскільки кожна нова партія товару дорожчатиме. "Політики нормальної немає, як і не було. А зараз взагалі повний маразм відбувається. Не вміли управляти ситуацією ніколи, а зараз зовсім не розуміють, що відбувається навколо", - сказав оглядач.

В даний час влада Білорусі заявляє, що ситуація нормалізується завдяки зовнішнім кредитам. "Всі ті кредити, які ми останнім часом одержували з різних джерел, йшли на проїдання. Перш за все для того, щоб підтримати дух у народі. Це робилося для того, щоб збільшити пенсії, зарплати. Хай вони були нижчі, ніж у Польщі, Литві, Латвії, Естонії і, до речі, в Росії, але все ж таки помалу збільшувалися. Всі розслабилися в надії, що незароблені гроші капатимуть і далі, але цього року стався обвал. Цілком логічний обвал", - цитує радіо слова доктора економічних наук, професора Володимира КУЛАЖЕНКА.

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Євросоюз готовий призначити міністра економіки Франції Лагард новим шефом МВФ

Брюссель. Європейський Союз практично готовий призначити міністра економіки Франції Крістін ЛАГАРД новим генеральним директором Міжнародного валютного фонду (МВФ) замість Домініка СТРОСС-КАНА, звинувачуваного в США в сексуальному насильстві.

Про це повідомляє сьогодні французьке агентство AFP з посиланням на джерело в ЄС.

За словами співрозмовника агентства, К.ЛАГАРД «практично призначено».

Співрозмовник агентства відзначив, що наразі основний сигнал щодо кандидатури нового глави МВФ повинен прозвучати у французькому Довіллі, де 27-28 травня відбудеться саміт «великої вісімки».

При цьому, за словами джерела, зберігаються певні ризики щодо можливого залучення К.ЛАГАРД до судового розслідування справи колишнього бізнесмена Бернара ТАПІ.

Разом з тим, джерело відзначило, що «ЄС не має іншої кандидатури».

Як повідомляв УНІАН, 14 травня Д.СТРОСС-КАНА було заарештовано в Нью-Йорку за підозрою в сексуальному насильстві.

19 травня Д.СТРОСС-КАН подав у відставку з посади генерального директора МВФ.

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УНІАН