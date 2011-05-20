Курс НБУ на 23.05.11
22:47, 20 травня 2011Різне
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Офіційний курс НБУ на 23.05.11100 USD США - 797.8500 (на 20 травня - 797.8500)100 EUR - 1135.8990 (на 20 травня - 1138.1330)10 RUR - 2.8582 (на 20 травня - 2.8535)Облікові курси банківських металів на 23.05.11 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-119896.91 (на 20 травня-118779.92)961XAG10Срібло-2776.52 (на 20 травня-2852.31)962XPT10Платина-141219.45 (на 20 травня-141139.67)964XPD10Паладій-58322.84 (на 20 травня-57844.13)
Офіційний курс НБУ на 23.05.11
100 USD США - 797.8500 (на 20 травня - 797.8500)
100 EUR - 1135.8990 (на 20 травня - 1138.1330)
10 RUR - 2.8582 (на 20 травня - 2.8535)
Облікові курси банківських металів на 23.05.11 за 10 тройських унцій (грн.)
959 XAU 10 Золото - 119896.91 (на 20 травня - 118779.92)
961 XAG 10 Срібло - 2776.52 (на 20 травня - 2852.31)
962 XPT 10 Платина - 141219.45 (на 20 травня - 141139.67)
964 XPD 10 Паладій - 58322.84 (на 20 травня - 57844.13)
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