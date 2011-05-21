Порошенко: реформа місцевого самоврядування має передувати усім іншим реформам

Голова Ради Національного банку України Петро ПОРОШЕНКО вважає, що передувати усім реформам має реформа місцевого самоврядування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це П.ПОРОШЕНКО сказав на Міжнародній науково-практичній конференції «Реформування місцевого самоврядування: національний та міжнародний досвід», яка вчора відкрилась у Вінниці.

«Скажіть мені, чи можна провести адміністративну реформу, як реформу зміни функції державної влади в Україні, без комплексного реформування системи місцевого самоврядування? З моєї точки зору, попереду має бути реформа місцевого самоврядування. Чи можна провести податкову реформу в Україні без того, щоб визначити пріоритет проведення реформи місцевого самоврядування, де податкова реформа забезпечить фінансові можливості місцевого самоврядування? І так, якщо взяти будь-яку реформу в Україні – приходимо до того, що починати потрібно з реформи місцевого самоврядування», - пояснив П.ПОРОШЕНКО.

Він переконаний, що визначивши концепцію та провівши цю реформу, вже тоді потрібно проводити решту реформ. «Чому реформа місцевого самоврядування не була розпочата досі? Бо, на моє переконання, за перерозподіл влади на користь територіальної громади потрібно боротись, і я хочу сподіватись, що ця конференція є формою цивілізованої боротьби за інтереси територіальних громад та побудови ефективної влади в державі», - сказав П.ПОРОШЕНКО.

Він вважає, що «влада має чітко та зрозуміло пояснити громадянам, що реформа місцевого самоврядування – це наближення влади до громадянина, скорочення дистанції, а значить, і підвищення її ефективності та прозорості роботи, адже прозорість викликає довіру».