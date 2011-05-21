Україна і Білорусь 23-24 травня говоритимуть про лібералізацію антидемпінгових заходів

Україна і Білорусь 23-24 травня проведуть черговий раунд переговорів щодо поступового перегляду і лібералізацію діючих антидемпінгових і спеціальних заходів у двосторонній торгівлі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ Білорусі, переговори уповноважені проводити Міністерство закордонних справ Білорусі і Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.

Черговий раунд переговорів відбудеться в Києві.

Під час переговорів сторони обговорять актуальні питання, пов`язані з проведенням Україною спеціального захисного розслідування щодо імпорту нафтопродуктів, зокрема з Білорусі, а також антидемпінгових розслідувань щодо поставок до України шиферу і листового скла білоруського виробництва.