Україна цього року перегортає нову сторінку у відносинах з ЄС - Янукович

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що цього року Україна перегортає нову сторінку у відносинах з Європейським Союзом і відкриває двері до об`єднаної Європи.

Про це йдеться у зверненні В.ЯНУКОВИЧА до громадян України з нагоди Дня Європи, текст якого розміщено на сайті Президента.

У зверненні зазначається, що “об`єднана Європа для нас – стратегічний партнер та багато в чому приклад. Ми все робимо для того, щоб в найближчому майбутньому Європа та Україна були нероздільними. Переконаний, що Україна – це та важлива цеглина у фундаменті Європейського дому, що забезпечить йому надійність та перспективу”.

“Стратегічне партнерство України і ЄС неухильно переростає у взаємну інтеграцію. Цього року ми перегортаємо нову сторінку у відносинах. Ми відкриваємо двері до об`єднаної Європи. Завершуються переговори щодо Угоди про асоціацію. Ми неухильно наближаємося до створення поглибленої зони вільної торгівлі з ЄС. Виконується План дій з лібералізації Євросоюзом візового режиму для України. Я переконаний, що у недалекій перспективі ми скасуємо візовий режим для українців”, - зауважив В.ЯНУКОВИЧ.

Він висловив переконання, що “цей рік принесе нам нові досягнення на європейському шляху”.