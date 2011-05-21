Тимошенко хоче, аби порушені проти неї кримінальні справи розглядав суд присяжних

Лідер партії "Батьківщина" Юлія ТИМОШЕНКО добиватиметься, щоб порушені проти неї кримінальні справи розглядав суд присяжних.

Про це вона заявила в ефірі програми "ШустерLive" на Першому національному телеканалі.

"У нас Конституція передбачає суд присяжних, і я буду звертатися до судової системи, щоб судив суд присяжних", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Після цього у студії програми пройшло опитування, яке показало, що більшість присутніх не вірять у чесність суду над Ю.ТИМОШЕНКО.

"Я теж хочу суду, тому що в суді нам є що показати, і саме тому ми пішли до Печерського суду, але те, що суди в Україні не судять, а виконують замовлення, це очевидно", - підкреслила лідер «Батьківщини».