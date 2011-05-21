Грищенко: потреба у зближенні України і Євросоюзу є обопільною

Міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО вважає, що потреба у зближенні України і Європейського Союзу є обопільною.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у своєму виступі у Києві на відкритті Дня Європи.

«Потреба у зближенні обопільна. Україні потрібен Європейський Союз. Водночас, Європейському Союзу, я переконаний, потрібна Україна, заможна і стабільна», - сказав він.

Міністр зазначив, що Україна та Євросоюз мають спільність ідеалів і цілей, а Україна має бажання долучитися до високих життєвих стандартів для своїх громадян, увійти у простір стабільності, безпеки і процвітання на всьому Європейському континенті.

За словами К.ГРИЩЕНКА, мета України полягає у здійсненні модернізації країни. «Сьогодні ми бачимо, що Європа б’ється у серці України. Бажаю всім сили і єдності, щоб досягти нашої спільної європейської мети», - сказав він.

К.ГРИЩЕНКО зауважив, що Україна має великий потенціал та амбіції, які здатні забезпечити їй гідне сьогодення і майбутнє.