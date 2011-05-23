Президент Ємену втретє відмовився підписувати угоду про мирну передачу влади

Президент Ємену Алі Абдалла САЛЕХ у неділю втретє відмовився підписувати угоду про мирну передачу влади, розроблену Радою співпраці країн Перської затоки.

Цей документ підписали представники правлячої партії та опозиції, повідомляє Радіо «Свобода».

У відповідь Рада співпраці заявила, що тимчасово зупиняє своє посередництво у справі розв’язання політичної кризи в Ємені.

Раніше в неділю посли кількох країн були на кілька годин затримані натовпом прихильників А.САЛЕХА у Посольстві Об’єднаних Арабських Еміратів у столиці Ємену Сані. Перед тим посли були присутні на церемонії підписання мирної угоди представниками правлячої партії. Дипломатів евакуювали вертольотом.

Як повідомляв УНІАН, єменська опозиція вже декілька місяців виводить на вулиці противників Президента А.САЛЕХА, який править країною з 1978 року.

У Ємені, найбіднішій країні Аравійського півострова, хвилювання почалися після повстань у Тунісі та Єгипті.

Опозиція вимагає відставки А.САЛЕХА, звинувачуючи його уряд в корупції.