Україна готова взяти участь у відбудові Кот д’Івуару - Янукович

Україна готова взяти активну участь у постконфліктній відбудові Кот д’Івуару.

Про це йдеться у посланні Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА до глави івуарійської держави Аласана УАТАРИ, повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України.

За їх даними, відповідне послання В.ЯНУКОВИЧА передав А.УАТАРІ 21 травня посол України в Республіці Кот д’Івуар (за сумісництвом) Андрій ЗАЯЦЬ, який у статусі Спеціального представника Президента України взяв участь в церемонії інавгурації глави івуарійської держави.

За даними МЗС, на урочистості, які відбуваються після завершення гострої політико-безпекової кризи в Кот д’Івуарі, прибули майже 100 іноземних делегацій, у тому числі 23 глав держав і урядів.

Український дипломат використав перебування в Абіджані та Ямусукро для проведення низки зустрічей з урядовцями та представниками ділових кіл з метою визначення шляхів виведення українсько-івуарійських відносин на новий рівень, передусім у політичній і торговельно-економічній сферах, відзначили в міністерстві.

Як повідомлялося, у грудні 2010 року на президентських виборах в Кот-д`Івуарі отримав перемогу А.УАТТАРА, проте його суперник Лоран ГБАГБО відмовився передати владу, що призвело до народних повстань у країні. Збройне протистояння у країні завершилося лише в квітні, коли Л.ГБАГБО після штурму президентської резиденції в Абіджані потрапив до рук прихильників А.УАТТАРИ.