Україна була готова підписати договір про зону вільної торгівлі в СНД - Мунтіян

Україна добилася для себе максимально вигідних умов у договорі про зону вільної торгівлі СНД, і була готова підписати документ 19 травня на засіданні голів урядів країн - учасниць Співдружності, проте через позицію Узбекистану підписання не відбулося.

Про це в інтерв`ю УНІАН повідомив відповідальний за підготовку документа, уповноважений урядом України зі співпраці з СНД Валерій МУНТІЯН.

“Підписання не відбулося через невирішені питання, перш за все, з Узбекистаном.

Зона вільної торгівлі має бути без вилучень і обмежень, але Узбекистан заявив, що не буде скасовувати експортні й імпортні мита. На пропозицію застосувати перехідний період Ташкент також не дав згоди”, - сказав В.МУНТІЯН..

Він підкреслив, що проект договору, представлений на розгляд голів держав 19 травня, задовольняє Україну.

«Цей варіант ми були готові підписати», - сказав В.МУНТІЯН.

При цьому він підкреслив, що, незважаючи на існуючі вилучення і деякі обмеження, зокрема стосовно цукру і горілки, для України у разі дії узгоджених умов вільної торгівлі товарооборот з країнами СНД може збільшитися на 35%.

«Відносно України діє вилучення по цукру і горілці. Але навіть цей варіант дуже вигідний для нас. Це великий плюс. Узгоджені умови торгівлі дають нам збільшення товарообороту з країнами СНД на 35%, а з урахуванням відміни спецрозслідувань за домовленістю з Росією – це ще один мільярд доларів. Отже ми добилися вигідного варіанту договору. Він відстоює національні інтереси», - сказав В.МУНТІЯН.

При цьому він повідомив, що 28 червня на засіданні Економічної ради на рівні перших віце-прем`єрів проект договору буде ще раз розглянутий, і якщо позиція Узбекистану зміниться, то й Україні, можливо, доведеться скоректувати свою позицію.

«Подивимося загальну картину. Якщо Узбекистан або інша країна змінить позицію, то, звичайно, проаналізуємо, як у зв`язку з цим може бути скоректована позиція України”, - сказав В.МУНТІЯН.

Як повідомляв УНІАН, 19 травня в Мінську на засіданні голів урядів СНД планувалося підписати договір про зону вільної торгівлі між країнами-учасницями Співдружності. Проте розгляд питання, через неузгодженість ряду питань, був перенесений на чергове засідання ради голів урядів СНД, яке відбудеться у жовтні 2011 року в Санкт-Петербурзі.

Повністю інтерв`ю В.МУНТІЯНА читайте на сайті "УНІАН-Економіка"

http://economics.unian.net/rus/detail/89039