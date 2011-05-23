Хмара попелу ісландського вулкана Грімсвотн наближається до Британії

У вівторок, 24 травня, до деяких районів Великої Британії може дістатися хмара вулканічного попелу з боку Ісландії, попереджує Європейська метеорологічна служба.

Як передає ВВС, за словами метеорологів, це ще не означає, що повітряний простір над Британією доведеться закрити для польотів, але виключати таку вірогідність не можна.

Водночас, Європейська організація безпеки аеронавігації (Євроконтроль) заявляє, що існує ризик переміщення частини хмари попелу від виверження вулкана Грімсвотн у райони Північної Європи в найближчі 48 годин у разі продовження виверження і певних метеоумов.

Організація посилається на дані Центру з питань вулканічного попелу (Велика Британія, Лондон).

«Залежно від триваючого виверження вулкана і метеорологічних умов існує ризик, що частина хмари попелу може досягти районів Північної Європи впродовж 48 годин», - йдеться в повідомленні Євроконтролю.

Разом з тим Євроконтроль заявляє, що 23 травня не очікується будь-якого значного впливу виверження вулкана на польоти в Європі.

Водночас, за інформацією ТСН, Норвегія і Гренландія заборонили польоти через виверження вулкана. Дим від вулкана Грімсвотн на південному сході Ісландії, який почав вивергатися 21 травня, піднявся в неділю на висоту до 20 кілометрів. Повітряний простір над Ісландією був тимчасово закритий, а всі внутрішні авіарейси скасовано. Трансатлантичні рейси до Ісландії перенаправляються до інших аеропортів.

Гренландія частково закриє свій повітряний простір у другій половині дня понеділка, повідомляє агентство «Франс Прес».

"Це простір на висоті до шести тисяч метрів на північ від міста Кулусук, на південний схід від острова Констебль Пойнт (Constable Point) буде закрито для повітряного руху у зв`язку з розповсюдженням хмари попелу від виверження вулкана у бік Гренландії", - відзначив представник управління повітряних сполучень Данії Naviair Хелле КОГСБЕЛЛ.

Нагадаємо, 21 травня почалося найпотужніше за останні 100 років виверження вулкана Грімсвотн.

Якщо виверження відбуватиметься в нинішньому темпі, то до вівторка вулканічний попіл може досягти півночі Шотландії, а в четвер або п`ятницю попіл дістанеться до Франції, Іспанії, Великої Британії.

Рік тому виверження іншого ісландського вулкана Ейяф’ядлаекудль стало причиною транспортного хаосу в Європі. Тоді впродовж тривалого часу були скасовані рейси практично у всіх аеропортах північної і центральної Європи.

Сотні тисяч пасажирів на декілька днів застрягли в європейських аеропортах. Авіаперевізники зазнали мільярдних втрат.