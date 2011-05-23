Янукович просить Кабмін надати звіт про результати роботи у першому півріччі

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ просить Кабінет міністрів України підготувати звіт про результати роботи у першому півріччі 2011 року.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

Крім звіту уряду, зазначається в повідомленні, В.ЯНУКОВИЧ також очікує звіти про результати роботи від керівників регіонів.

«Це цікавить український народ: як ми відпрацювали перше півріччя цього року», - сказав Президент України під час зустрічі з прем’єр-міністром України Миколою АЗАРОВИМ. «Я вважаю, що у нас всі показники на початку липня вже будуть готові, за винятком показників ВВП», - зазначив глава держави.

В.ЯНУКОВИЧ також просить прем’єр-міністра підбити підсумки щодо законотворчої роботи. «Які закони були підготовлені якісно, які неякісно, які відхилені, на які Президент наклав вето і чому, хто виконавці», - зазначив він. При цьому Президент України підкреслив: законотворча робота напряму пов’язана з розпочатими реформами в нашій державі.