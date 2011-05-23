Другий етап адмінреформи розпочнеться з Мін‘юсту - Лавринович

Міністерство юстиції України буде першим органом виконавчої влади, чиї територіальні органи будуть реформовані в рамках адміністративної реформи, що триває у країні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсту, про це поінформував міністр юстиції Олександр ЛАВРИНОВИЧ у ході наради з керівниками обласних управлінь юстиції, яка відбулася в рамках робочої поїздки міністра до Кіровоградщини.

За словами міністра, реформування територіальних органів є другим етапом адмінреформи.

«Міністерство юстиції буде першим, на чийому прикладі буде продемонстровано, яким чином можна реформувати територіальні органи виконавчої влади – як у здійсненні функцій, так і в наданні адміністративних послуг», - зазначив він.

За словами О.ЛАВРИНОВИЧА, на прикладі Мін‘юсту буде продемонстровано, яким чином може бути організовано спільне забезпечення у виконанні функцій територіальних підрозділів міністерства, а також центральних органів виконавчої влади, що координуються через міністра.

Зокрема, у ході реформування планується створення єдиного офісу, який забезпечуватиме спільне управління кадровою роботою, роботою бухгалтерії та господарського сектору для територіальних управлінь юстиції та підрозділів таких органів, що контролюються через міністра юстиції, як Державна виконавча служба та Державна реєстраційна служба.

За словами міністра, у результаті об‘єднання в єдиному офісі функцій, що є спільними для указаних органів, буде скорочено кількість задіяних для їх реалізації державних службовців, а також зекономлено державні кошти.

При цьому О.ЛАВРИНОВИЧ наголосив, що головним завданням в рамках реформи територіальних органів виконавчої влади є забезпечення кадрового потенціалу. Він підкреслив, що йдеться не лише про кількість працівників. Міністр наголосив на необхідності забезпечити високий та професійний рівень адміністративних послуг, що надаються органами влади на територіальному рівні.