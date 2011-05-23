Луценка доставили до Київського СІЗО

Сьогодні після засідання Печерського районного суду Києва екс-міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА було доставлено до Київського слідчого ізолятору.

Про це УНІАН повідомили у Державній пенітенціарній службі України

«Він пройшов медичне обстеження і з відповідними рекомендаціями він у подальшому буде перебувати у слідчому ізоляторі», - сказали у прес-службі відомства.

Як повідомляв УНІАН, у лікарні швидкої допомоги Києва Ю.ЛУЦЕНКО перебував з 10 травня, куди його було доставлено із СІЗО через погіршення стану здоров’я у зв’язку з голодуванням.

Сьогодні у Державній пенітенціарній службі України поінформували, що після завершення медичного обстеження Ю.ЛУЦЕНКА переведуть з лікарні до Київського СІЗО.

Печерський районний суд Києва сьогодні своїм рішенням залишив Ю.ЛУЦЕНКУ міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.