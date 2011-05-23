Анонс на 24 травня

* Відбудеться урочисте відкриття 7-го Всеукраїнського з`їзду якості під девізом «Якість як національна ідея України».

* Державна іпотечна установа спільно з КОДА проведуть нараду на тему: «Програма фінансування завершення будівництва житла та відновлення ринку іпотечного кредитування населення в Київській області».

* Окружний адміністративний суд Києва продовжить розгляд позову асоціації "Об`єднання операторів ринку нафтопродуктів України" до Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі. Асоціація "Об`єднання операторів ринку нафтопродуктів України" вимагає визнати протиправними дії і відмінити рішення Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі про порушення та проведення спеціального розслідування щодо імпорту до України окремих продуктів переробки нафтової сировини (бензину марок А-76 (А-80), А-92 , А-95, дизельного пального, мазуту, пічного палива, скрапленого газу, бітуму дорожнього, олії) незалежно від країни походження та експорту.

* В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: "Капіталовкладення в золото: плюси і мінуси". Провідний фінансовий консультант компанії TeleTRADE, Юлія Конопля виступить з аналітичним фінансовим прогнозом, відповість на питання щодо інвестування в золото, а також спрогнозує зміну вартості металу в контексті тенденцій світового ринку.

* Прес-конференція на тему: «У що інвестують українці сьогодні?», Підсумки соціологічного опитування компанії X-Trade Brokers Ukraine. Питання: яким чином кияни зберігають гроші для захисту їх від знецінення в умовах курсових коливань і високого рівня інфляції; якій валюті найбільше довіряє населення; прогноз коливання курсів валют, депозитних ставок до кінця року та ін. У роботі візьме участь Володимир Олексюк, експерт аналітичного департаменту X-Trade Brokers Ukraine.

* Прес-конференція на тему: «Чи зможе Україна знизити ціну на російський газ?». Учасники: директор Інституту енергетичних досліджень Дмитро Марунич і провідний експерт енергетичних програм Центру Разумкова Сергій Дяченко.

* Прес-конференція на тему: "Наслідки дефолту Греції для євро і України: наскільки ймовірне зростання курсу гривні проти євро до 8.0". Після прес-конференції о 14-30 продовжиться публічна дискусія експертів на тему: "Золото і срібло: купувати або продавати". Спікери: Ерік Найман - керуючий партнер Capital Times; Олександр Охріменко - президент Українського аналітичного центру; Віталій Палюра - член Правління банку "Кредит Дніпро". Модератор: Стаінслав Шум - "Інвестгазета". Організатор: Capital Times; офіційний партнер: банк "Кредит Дніпро"; генеральний медіа партнер: "Інвестгазета"; організатор веб-трансляції: Українські Новітні телекомунікації (UNTC).

* За участю керівництва КМДА відбудеться відкриття житлового будинку на проспекті Правди, 5-Б. 31 квартира в цьому будинку передбачена для постраждалих від діяльності інвестиційно-будівельної компанії «Еліта-Центр».

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