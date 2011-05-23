Курс НБУ на 24.05.11

Офіційний курс НБУ на 24.05.11100 USD США - 798.3700 (на 23 травня - 797.8500)100 EUR - 1119.3147 (на 23 травня - 1135.8990)10 RUR - 2.8169 (на 23 травня - 2.8582)Облікові курси банківських метал лов на 24.05.11 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-120434.11 (на 23 травня-119896.91)961XAG10Срібло-2770.34 (на 23 травня-2776.52)962XPT10Платина-140273.61 (на 23 травня-141219.45)964XPD10Паладій-58121.34 (на 23 травня-58322.84)

Офіційний курс НБУ на 24.05.11 100 USD США - 798.3700 (на 23 травня - 797.8500) 100 EUR - 1119.3147 (на 23 травня - 1135.8990) 10 RUR - 2.8169 (на 23 травня - 2.8582) Облікові курси банківських метал лов на 24.05.11 за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото - 120434.11 (на 23 травня - 119896.91) 961 XAG 10 Срібло - 2770.34 (на 23 травня - 2776.52) 962 XPT 10 Платина - 140273.61 (на 23 травня - 141219.45) 964 XPD 10 Паладій - 58121.34 (на 23 травня - 58322.84)

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