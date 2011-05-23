Єврокомісія готова підписати угоду про ЗВТ з Україною до вересня цього року

Європейська комісія висловлює готовність підписання угоди про зону вільної торгівлі між Європейським Союзом та Україною не до кінця цього року, а до вересня 2011 року.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну, про це було заявлено представниками делегації під головуванням колишнього Президента Польщі, голови Наглядової ради YES Олександра КВАСНЕВСЬКОГО під час зустрічі з прем’єр-міністром України Миколою АЗАРОВИМ.

За повідомленням представників делегації, європейська сторона готова до компромісного рішення в питанні встановлення квот на сільськогосподарську продукцію.