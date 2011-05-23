Головне на 23 травня

Фінанси

Кабмін підвищив з 1 липня розміри посадових окладів працівників 1-7 тарифних розрядів

Кабінет міністрів України підвищив розміри посадових окладів працівників 1-7 тарифних розрядів.

Це передбачено урядовою постановою від 11 травня 2011 року №524, текст якої розміщено на офіційному сайті Кабміну. Документом передбачено, що посадові оклади (тарифні ставки) працівників встановлюються в таких розмірах: першого тарифного розряду – 960 грн. з 1 липня, 985 грн. з 1 жовтня і 1004 грн. з 1 грудня 2011 року;

другого – 965 грн., 990 грн. і 1009 грн.;

третього – 975 грн., 1000 грн. і 1019 грн.;

четвертого – 985 грн., 1010 грн. і 1029 грн.;

п`ятого – 995 грн., 1020 грн. і 1039 грн.;

шостого – 1005 грн., 1030 грн. і 1049 грн.

З 1 липня і з 1 жовтня ц.р. посадові оклади працівників сьомого тарифного розряду встановлюються в розмірах 1015 грн. і 1040 грн. відповідно.

Також цією постановою Кабмін доручив Міністерству соціальної політики до 1 серпня 2011 року завершити переговори з профспілками бюджетної сфери щодо встановлення в 2012 році розміру посадового окладу працівників першого тарифного розряду єдиної тарифної сітки і посадових окладів працівників бюджетної сфери, зокрема, держслужбовців, з метою поступового наближення розмірів окладів до законодавчо гарантованих.

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Президент: у другому півріччі потрібно підвищити зарплати і пенсії

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ вважає, що у другому півріччі поточного року рівень зарплат і пенсій необхідно переглянути.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це він сказав під час зустрічі з прем’єр-міністром Миколою АЗАРОВИМ.

«У нас є, безумовно, велике бажання, щоб на друге півріччя було переглянуто бюджет. Іде перевиконання його дохідної частини. Треба подивитися, можливо, у другому півріччі ми можемо трошки підвищити заробітні плати, пенсії, подивитися по Пенсійному фонду, що у нас там робиться, які проблеми», – сказав Президент.

При цьому В.ЯНУКОВИЧ сказав: “Хоча я добре розумію, що у нас фінансова ситуація досить складна у зв’язку з виплатою міжнародних боргів, але давайте подивимося, що нам дала економіка у цьому півріччі і що ми можемо на друге півріччя вже запропонувати”.

“І з точки зору розвитку регіонів, і добудови незавершених об’єктів, доріг, об’єктів соціальної інфраструктури тощо», – зазначив В.ЯНУКОВИЧ.

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Уряд до кінця року планує завершити дерегуляцію економіки

Кабінет Міністрів України планує завершити роботу з дерегуляції національної економіки вже до кінця поточного року.

Як повідомляє прес-служба глави держави, про це Президентові України Віктору ЯНУКОВИЧУ доповів прем’єр-міністр Микола АЗАРОВ.

«Якраз у цьому напрямку, на мій погляд, робота ведеться інтенсивно, у необхідному темпі. І ми сповнені рішучості поточного року цю роботу завершити», – сказав М.АЗАРОВ.

Він нагадав, що глава держави тримає процес дерегуляції під постійним контролем, адже від цього залежить реальне полегшення умов роботи бізнесу.

За словами керівника уряду, минулого тижня парламент ухвалив практично всі закони, що були напрацьовані з цього питання. Уряд зі свого боку також прийняв велику кількість нормативних документів, які розвивають положення дерегулюючих законів.

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ПЕК

За тиждень гуртові ціни на нафтопродукти в Україні знизилися в середньому на 1,1%

З 16 по 23 травня 2011 середні по Україні великогуртові ціни на нафтопродукти знизилися на 0,1 - 1,9% (у середньому на 1,1%).

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій групі «А-95» (м. Київ).

Зокрема, за даними моніторингу консалтингової групи «А-95», з 16 по 23 травня 2011 середні ціни на нафтопродукти змінилися таким чином:

на бензин А-80 - знизилися на 1,9%, або на 230 грн. / тонна, - до 11 770 грн. / тонна; на бензин А-92 - знизилися на 0,6%, або 70 грн. / тонна, - до 12 350 грн. / тонна; на бензин А-95 - знизилися на 0,1%, або 10 грн. / тонна, - до 12 830 грн. / тонна; на дизельне пальне - знизилися на 1,6%, або 160 грн. / тонна, - до 10 020 грн. / тонна.

Довідка УНІАН. ТОВ «Консалтингова група« А-95 »створено в травні 2008 року. Компанія займається професійними дослідженнями і моніторингом ринку нафтопродуктів.

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Реалізація бензину в Україні через АЗС скоротилася на 9,3%

Реалізація бензину в Україні через мережу АЗС, яка налічує 7408 одиниць, в квітні скоротилася на 9,3%, порівняно з квітнем 2010 року, до 268,9 тис. тонн, а дизельного пального збільшилася на 0,9% – до 137,8 тис. тонн. Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики.

У повідомленні зазначається, що в обсягу реалізованого бензину 50,6% припадало на продаж бензину марки А-94-98, 44,1% – А-90-93, 5,3% – А-72-80.

У квітні через мережу АЗС було продано вроздріб світлих нафтопродуктів і зрідженого і скрапленого газу для автомобілів на загальну суму 5,425 млрд. грн., із якої 3,513 млрд. грн. (64,7%) становив роздрібний товарообіг від продажу бензину моторного і 1,552 млрд. грн. (28,6%), – від продажу дизельного пального, 231,6 млн. грн. (4,3%) – від продажу скрапленого газу і 129,1 млн. грн. (2,4%) – від продажу зрідженого газу.

На 1 травня 2011 року на АЗС у залишках налічувалося 122,6 тис. тонн бензину, 56,4 тис. тонн дизельного пального, 6,6 тис. тонн скрапленого газу і 0,4 тис. тонн зрідженого газу.

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Агро

Україна продовжує нарощувати імпорт овочів – експерти

У квітні 2011 року імпорт овочів до України виріс до 41,5 тис. тонн, що вдвічі більше, порівняно з квітнем 2010 року.

За даними Асоціації "Український клуб аграрного бізнесу» (УКАБ), картоплю здебільшого ввозили з Єгипту і Нідерландів, капусту - з Польщі і Македонії, помідори - з Туреччини, цибулю - з Єгипту і Польщі, моркву і столовий буряк - з Польщі і Нідерландів.

Експерти УКАБ пояснюють активність імпорту значним зростанням цін на овочі в Україні, який виник через нерозвиненість інфраструктури і обмеженість пропозиції вітчизняних овочів. «Нездатність зберегти і довезти з мінімальними втратами вирощену продукцію до споживача є основною причиною зростання цін та імпорту овочів в Україну», - відзначив експерт аграрних ринків УКАБ Роман СЛАСТЕН.

За його словами, проблема «сховищ і ринків» у наступні декілька років буде основним чинником подорожчання овочів у зимово-весняний період. «Зрушення в питанні розвитку інфраструктури поки що мінімальні: сільгосппідприємства поки що не дуже зацікавлені в овочівництві і картоплярстві, господарства населення просто не мають фінансової можливості будувати сучасні сховища, а державна підтримка в даному питанні також недостатня», - пояснив Р.СЛАСТЕН.

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Соцполітика

Азаров запевнив Януковича у своєчасності соціальних виплат

Прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ запевнив Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА у своєчасності соціальних виплат.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це йшлося під час сьогоднішньої зустрічі М.АЗАРОВА з главою держави.

«В усіх областях створені достатні запаси фінансів, які дозволять виплатити відпускні, всі необхідні допомоги. Тут не буде ніяких проблем у жодній з областей», – сказав керівник уряду.

Президент також дав конкретні доручення, пов’язані з підготовкою змін до бюджету. «Економіка дає можливість піти на дострокове підвищення тарифної сітки, посадових розрядів у бюджетній сфері», – зауважив М.АЗАРОВ.

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Кабмін затвердив порядок використання коштів для надання допомоги біженцям

Кабінет Міністрів України затвердив порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання допомоги біженцям.

Даний порядок затверджений урядовою постановою від 18 травня 2011 року №514, яка розміщена на офіційному сайті Кабміну.

Згідно із затвердженим порядком, головним розпорядником коштів є Міністерство внутрішніх справ. Бюджетні кошти спрямовують на: створення і утримання пунктів тимчасового розміщення біженців, зокрема на оплату праці працівників, створення умов для утримання біженців (придбання продуктів харчування, білизни, предметів першої необхідності), оплату комунальних послуг; ведення централізованого обліку осіб, що подали заяви про надання їм статусу біженця; надання першої допомоги біженцям; виготовлення документів, що підтверджують особу біженців.

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Будівництво

Кабмін перегляне тарифи на комуналку - доручення Януковича

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив уряду на спеціальному засіданні розглянути питання щодо тарифоутворення на житлово-комунальні послуги та виправити ситуацію там, де наявні завищення тарифів, невиправдані розцінки.

Як повідомляє прес-служба глави держави, про це повідомив прем’єр-міністр Микола АЗАРОВ після зустрічі з Президентом України.

В.ЯНУКОВИЧ доручив уряду зробити жорсткі висновки стосовно посадовців, які зволікають з вирішенням питання щодо тарифів на житлово-комунальні послуги.

«Глава держави занепокоєний повільністю, з якою розглядаються питання, пов’язані з тарифними співвідношеннями, тарифами житлово-комунального господарства», – зазначив М.АЗАРОВ.

При цьому він нагадав, що Президент “неодноразово наголошував: відповідальні за тарифоутворення особи мають усунути наявні завищення тарифів, виправити невиправдані розцінки”.

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Колесніков: НСК «Олімпійський» готовий на 87%

Віце-прем`єр-міністр - міністр інфраструктури Борис КОЛЕСНІКОВ заявляє, що Національний спортивний комплекс «Олімпійський» готовий на 87%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу.

«На 87%, вважають наші фахівці», - сказав Б.КОЛЕСНІКОВ.

Водночас він повідомив, що дата відкриття реконструйованого НСК «Олімпійський» буде визначена до кінця травня.

Б.КОЛЕСНІКОВ також повідомив, що на початку червня на «Олімпійському» почнеться монтаж сидінь. Всього їх буде змонтовано більш як 70 тисяч.

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