Янукович призначив Аніщенка міністром охорони здоров'я України. Він лікар-педіатр

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ призначив Олександра АНІЩЕНКА на посаду міністра охорони здоров`я України.

Відповідний указ від 24 травня розміщено на сайті Президента.

Як відомо, 17 травня Президент звільнив Іллю ЄМЦЯ з посади міністра охорони здоров`я.

О.АНІЩЕНКО народився у 1950 році у Краматорську, працював лікарем-педіатром і головним лікарем у міській дитячій лікарні № 5 Донецька.

З 2003 по 2005 роки і з 2006 по 2010 роки - начальник управління охорони здоров`я Донецької обласної держадміністрації.

З грудня 2010 року і до теперішнього часу О.АНІЩЕНКО працював першим заступником міністра охорони здоров`я.