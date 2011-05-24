У Партії регіонів назвали законним затримання Тимошенко

Затримання екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО на підставі рішення Печерського райсуду Києва для проведення слідчих дій цілком і повністю відповідає чинному законодавству.

Про це заявив член фракції Партії регіонів, перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Володимир ОЛІЙНИК, повідомили УНІАН у прес-службі Партії регіонів.

«Генеральна прокуратура діє виключно в рамках чинного законодавства. Суть його полягає в тому, що запобіжна міра, яка була застосована для Ю.ТИМОШЕНКО, - це підписка про невиїзд, передбачає декілька умов. Одна з них – співпраця зі слідством. Тобто особа може не визнавати себе винною, відмовлятися компенсувати збитки, захищати себе у відповідності до чинного законодавства. Однак вона повинна співпрацювати зі слідством. Тобто проводяться слідчі дії – допити, очні ставки, експертизи, ознайомлення з рішеннями слідчого тощо. І підозрюваний чи обвинувачений не має права зривати їхнє проведення», - сказав депутат.

За його словами, якщо слідчий бачить, що особа ухиляється від проведення слідчих дій без поважної причини - наприклад, заявляє про те, що хворіє і перебуває на лікарняному, тому не приходить на допити, але в цей же час з’являється в якихось інших місцях, зокрема, бере участь у ток-шоу, - то це може розцінюватися як ігнорування співпраці з прокуратурою.

«І рано чи пізно прокуратура може поставити питання про заміну запобіжного заходу. Тому що така поведінка абсолютно не вписується в рамки закону», - зазначив В.ОЛІЙНИК.

Він зауважив, що рішення Печерського суду стосувалося затримання Ю.ТИМОШЕНКО та доставки її в суд під вартою. Водночас, за словами В.ОЛІЙНИКА, якщо екс-прем’єр виконає усі ті слідчі дії, від яких раніше ухилялася, про подальший арешт мова не йтиме.