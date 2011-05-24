Єврокомісія хоче закріпити можливість відновлення візового режиму з третіми країнами

Брюссель. Єврокомісія пропонує закріпити можливість відновлення візового режиму з третіми країнами.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це заявила сьогодні на брифінгу комісар ЄС з питань внутрішніх справ Сесілія МАЛЬМСТРЕМ, представляючи проект законодавства у сфері міграційної політики.

Разом з тим, комісар наголосив, що пропозиція Єврокомісії не означає негайних дій з відновлення візового режиму.

«Воно дасть змогу нам мати можливість у термінових випадках відновлювати візовий режим», - відзначила С.МАЛЬМСТРЕМ.

За її словами, пропозиція обговорюватиметься на засіданні Європейської Ради 23-24 червня.

При цьому комісар наголосила, що в разі схвалення ця пропозиція не передбачатиме якогось автоматизму, а рішення про можливе відновлення візового режиму ухвалюватиметься всіма країнами-членами ЄС.

«Сподіваюся, це використовуватиметься вкрай рідко, якщо взагалі використовуватиметься», - відзначила С.МАЛЬМСТРЕМ.

Комісар також уточнила, що пропозиція Єврокомісії не спрямована проти конкретних країн, хоча й відзначила, що зараз комісія веде переговори із Сербією і Македонією, громадяни яких масово використовують можливості безвізового режиму для подання заяв на надання притулку в країнах-членах ЄС.