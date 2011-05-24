Хмари вулканічного попелу найближчим часом досягнуть північно-західних регіонів Європи

Хмари вулканічного попелу з Ісландії найближчим часом можуть досягти північно-західних регіонів Європи.

Про це повідомляє РІА “Новости” з посиланням на Німецьку метеорологічну службу DWD.

"Можливі перебої з авіасполученням усередині ісландського, ірландського, британського повітряного простору, а також повітряного простору на півдні Скандинавії", - зазначається в повідомленні служби. Поки що невідомо, як виверження вулкана позначиться на прольоті літаків над Німеччиною.

"Центральної Європи поки що не торкнулося", - говориться в повідомленні.

Мандрівникам фахівці DWD рекомендують зв`язуватися з авіакомпаніями і дізнаватися про стан рейсів.

"Всі відповідні відомства в Німеччині перебувають в умовах підвищеної готовності", - наголошується на сайті служби.

Нагадаємо, вулкан Грімсвотн на південному сході Ісландії, останнє виверження якого було зафіксоване в 2004 році, активізувався в ніч на 22 травня. Через шлейф попелу, диму і пари від вулкана повітряний простір над Ісландією був тимчасово закритий, всі внутрішні авіарейси скасовані. Трансатлантичні рейси до Ісландії перенаправлялися до аеропортів інших країн. У понеділок повітряний простір країни був частково відкритий.